Общество

С основами работы исполнительных органов познакомились «Герои земли Псковской»

Ветераны специальной военной операции во время стажировки в правительстве области познакомились с некоторыми направлениями работы исполнительных органов региона. Рабочее совещание состоялось под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фото: правительство Псковской области

На встрече присутствовали участник федеральной образовательной программы «Время героев» Константин Широков и представители региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш и Игорь Фусса.

Встреча прошла в формате диалога. Руководители и представители структурных подразделений аппарата правительства области и региональных министерств подробно рассказали об организации и особенностях управленческой деятельности в сферах социальной защиты, образования, здравоохранения, труда и занятости, цифрового развития, связи и др.

Участники кадровой программы задавали вопросы и комментировали выступления экспертов как с точки зрения жителей области, так и с позиции будущих управленцев.

Был затронут широкий круг вопросов, касающихся демографии, молодежной политики, трудовой миграции, адаптации соотечественников, клиентоцентричности и принципов работы в условиях глобальной цифровизации.

«Вся наша работа направлена на решение проблем и вопросов каждого конкретного человека, несмотря на то, что задачи у нас глобальные. Власти должны быть внимательными и корректными, а главное — максимально эффективными и полезными для населения, адаптируя и корректируя законы под нужды граждан», — отметила первый вице-губернатор.

Вера Емельянова также обратила внимание, что цифровые компетенции, понимание социальной структуры региона, мощностей и перспектив в сфере образования и здравоохранения, информированность о положении на рынке труда пригодятся будущим управленцам в любой сфере деятельности.