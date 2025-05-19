Общество

Антон Мороз провел встречу с жителями домов по улице Новгородской в Любятово

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз провел встречу с жителями домов №№26, 28, 30, 30а, 32 по улице Новгородской.

Видео: Антон Мороз / Telegram

«Обсудили наиболее острые вопросы, которые волнуют людей каждый день. Все предложения и замечания взяты в работу. Будем добиваться изменений», - написал Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Жители округа жаловались на невозможность удобной парковки. «Ситуация осложняется регулярным присутствием служебного транспорта, который перекрывает выезды, мешает вывозу мусора и может блокировать проезд спецтехники, включая скорую помощь. Это особенно тревожно, учитывая, что в домах живут пожилые люди, ветераны и семьи с маленькими детьми», - отметил Антон Мороз.

Кроме того, жители затронули недостаток инфраструктуры для детей. По их словам, существующая детская площадка подходит только для самых маленьких, а подросткам негде активно проводить время. Также во дворах много объектов, которые не соответствуют требованиям безопасности.

На территории рядом с домом №28 уже много лет стоят бетонные кольца, а сам участок простаивает. Жители предложили использовать его под благоустройство: площадку, спортивный уголок или сквер.

Также была затронута и тема состояния дворов и дорог. «Плохое покрытие, ямы, торчащие металлические элементы, огромные лужи — всё это не только неудобно, но и опасно. Были зафиксированы случаи повреждения автомобилей. Жители настаивают на необходимости ремонта дорожного полотна и обеспечения безопасности во дворе», - отметил Антон Мороз.