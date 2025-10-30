Дед, не принявший погоны, и отец с «золотыми руками»: Антон Мороз — о том, кто сделал его тем, кто он есть

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроем» вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз рассказал о своих корнях, семейных ценностях и том, как детские впечатления сформировали его характер.
Эфир начался с разговора о семейной схожести. Депутат показал детские фотографии, признавшись, что двое его детей — его точные копии.
С особым теплом депутат рассказал про своего деда, которого назвал «уникальной личностью» и своим идеологом. «Это человек, который не принял адмиральские погоны от того президента, которого не уважал, от Бориса Николаевича Ельцина. Он так и остался капитаном первого ранга и с огромным удовольствием носил этот китель до конца своей жизни», — поделился воспоминаниями депутат.
Он охарактеризовал деда как человека слова и понятий, убежденного приверженца коммунистических взглядов, который, однако, с пониманием относился к выбору внука. Яркой иллюстрацией принципиальности деда стала его фраза: «Если человек ездит на "Мерседесе" — он вор, который украл деньги». Но, как с улыбкой добавил Антон Мороз, в отношении него дед делал исключение, говоря: «Внук заработал на этот "Мерседес"».
Антон Мороз добавил, что считает такое трудовое воспитание, пройденное и в городе, и в деревне, бесценным опытом, который сформировал его как личность.