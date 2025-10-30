Общество

Дед, не принявший погоны, и отец с «золотыми руками»: Антон Мороз — о том, кто сделал его тем, кто он есть

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроем» вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз рассказал о своих корнях, семейных ценностях и том, как детские впечатления сформировали его характер.

Эфир начался с разговора о семейной схожести. Депутат показал детские фотографии, признавшись, что двое его детей — его точные копии.

«У меня пятеро детей, но двое из них абсолютно, как копирка - похожи на меня. И это классно», — с гордостью отметил Антон Мороз.

С особым теплом депутат рассказал про своего деда, которого назвал «уникальной личностью» и своим идеологом. «Это человек, который не принял адмиральские погоны от того президента, которого не уважал, от Бориса Николаевича Ельцина. Он так и остался капитаном первого ранга и с огромным удовольствием носил этот китель до конца своей жизни», — поделился воспоминаниями депутат.

Он охарактеризовал деда как человека слова и понятий, убежденного приверженца коммунистических взглядов, который, однако, с пониманием относился к выбору внука. Яркой иллюстрацией принципиальности деда стала его фраза: «Если человек ездит на "Мерседесе" — он вор, который украл деньги». Но, как с улыбкой добавил Антон Мороз, в отношении него дед делал исключение, говоря: «Внук заработал на этот "Мерседес"».

Фото из личного архива Антона Мороза

Депутат также рассказал о других влиятельных фигурах в его жизни — строгой бабушке, заслуженном детском лоре, проработавшей всю жизнь в обычной поликлинике, о своих родителях-инженерах, которые привили ему любовь к труду. Мать, высокообразованный специалист, проектировала станции петербургского метро и работала главным экологом крупного предприятия. Отец, занимавшийся ракетным топливом и обладавший «золотыми руками», с ранних лет брал его с собой на стройки.

«Лет с девяти он начал брать меня с собой на стройки. Там я научился что-то делать руками. А в 14-16 лет мы с мамой вдвоем построили дачу своими руками – топором, теслом, поднимали бревна с дедом», – вспомнил вице-президент «Ностроя».

Антон Мороз добавил, что считает такое трудовое воспитание, пройденное и в городе, и в деревне, бесценным опытом, который сформировал его как личность.