Общество

В Псковской области прививки от гриппа сделали более 140 тысяч человек

В Псковской области проходит кампания по вакцинации против гриппа. По данным на 27 октября, с начала кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привито 146 980 человек. Общий охват населения вакцинацией составил 25,6%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Среди лидеров кампании по иммунизации детей Пустошкинский муниципальный округ – 100% от общего плана, на втором месте Куньинский муниципальный округ с показателем 92,3%, на третьем – Себежский муниципальный округ – 92,0%.

Взрослое население быстрее прививают в Гдовском муниципальном округе – 70,4% от общего плана по иммунизации, а также в Куньинском – 46,5% и Пушкиногорском – 41,5%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что наиболее надежным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация.

Эффективность вакцины от гриппа несравненно выше всех неспецифических медицинских препаратов: она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Профилактическая вакцинация является экономически оправданной, так как позволяет у трудоспособного населения снизить заболеваемость гриппом.

Вакцинация рекомендована всем группам населения, но особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Следует помнить, что для создания поствакцинального иммунитета организму нужно 2-3 недели. Противопоказаний к вакцинации немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку.