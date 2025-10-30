Общество

Реставраторы псковского музея отметили 50-летний юбилей своей работы

На этой неделе Псковский музей-заповедник поздравляет своих реставраторов, Галину Милованову и Веру Григораш , с 50-летием работы в музее. В честь этого события Псковское Областное собрание депутатов объявило благодарности реставраторам за вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Галина Милованова – аттестованный художник-реставратор 2-й категории произведений графики. Через ее руки проходят самые сложные, самые значимые памятники при подготовке к экспозициям и выставкам.

За многолетнюю трудовую деятельность в музее Галина Милованова неоднократно поощрялась Почетными грамотами Псковского музея-заповедника за высокий профессионализм, подготовку музейных предметов к выставкам и творческое отношение к профессии. В 2010 году объявлена Благодарность министра культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу.

Вера Григораш трудится в мастерской реставрации графики и архивных и библиотечных материалов, является художником-реставратором 2-й категории. Ей поручаются самые сложные и важные книжные памятники и документы из фондов музея.

Вера Григораш также неоднократно поощрялась Почетными грамотами Псковского музея-заповедника за высокий профессионализм и трудовые подвиги на благо культуры. Имеет также Почетные грамоты Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры.

«Галина Милованова, и Вера Григораш внесли неоценимый вклад в воспитание и поддержку молодых реставраторов и стали прекрасными наставниками для новых специалистов. Псковский музей-заповедник гордится своими реставраторами. Ваш неустанный труд достает настоящие бриллианты культуры из лап времени и дает надежду на бессмертие», - отметили в музее.