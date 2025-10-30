Общество

Как справиться с сонным параличом, рассказали в псковском облздраве

При первых проявлениях сонного паралича рекомендуется обратиться к врачу, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство здравоохранения Российской Федерации

«Представьте: закончился долгий рабочий день, вы добрались до дома, поужинали и вот — вы уже в кровати. Усталость берет свое, и глаза закрываются. Внезапно вы просыпаетесь и видите, что над вами нависла огромная бесформенная черная "тень". Создается впечатление, что это сцена из фильма ужасов, но на самом деле речь о "сонном параличе"», - сообщили в облздраве.

Сонный паралич — это феномен, при котором происходит восстановление сознания при засыпании или пробуждении, несмотря на сохраняющуюся мышечную атонию фазы быстрого сна.

Важно:

Зачастую сонный паралич сопровождается зрительными, слуховыми и тактильными галлюцинациями;

Несмотря на то, что конечности «парализованы», движения глаз и дыхание при сонном параличе не нарушаются;

Сонный паралич могут спровоцировать: апноэ во время сна, злоупотребление алкоголем, психотравмирующие события;

Лекарственные препараты при сонном параличе используются только у пациентов с частыми эпизодами и тяжелыми сопутствующими симптомами. Такие препараты может выписать только врач;

Из немедикаментозных методов лечения полезно применение когнитивно-поведенческой терапии.

«Пациентам при появлении эпизодов сонного паралича рекомендуется обратиться к специалистам: неврологу, психиатру, психотерапевту либо сомнологу. Только специалисты могут грамотно оценить состояние человека!» - добавили в министерстве.