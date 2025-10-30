Как справиться с сонным параличом, рассказали в псковском облздраве

При первых проявлениях сонного паралича рекомендуется обратиться к врачу, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
Фото здесь и далее: Министерство здравоохранения Российской Федерации
«Представьте: закончился долгий рабочий день, вы добрались до дома, поужинали и вот — вы уже в кровати. Усталость берет свое, и глаза закрываются. Внезапно вы просыпаетесь и видите, что над вами нависла огромная бесформенная черная "тень". Создается впечатление, что это сцена из фильма ужасов, но на самом деле речь о "сонном параличе"», - сообщили в облздраве.
Сонный паралич — это феномен, при котором происходит восстановление сознания при засыпании или пробуждении, несмотря на сохраняющуюся мышечную атонию фазы быстрого сна.
Важно:
«Пациентам при появлении эпизодов сонного паралича рекомендуется обратиться к специалистам: неврологу, психиатру, психотерапевту либо сомнологу. Только специалисты могут грамотно оценить состояние человека!» - добавили в министерстве.