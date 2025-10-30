Общество

Правительство Псковской области и «Космос Отель Групп» договорились о сотрудничестве в сфере гостеприимства и туризма

Правительство Псковской области и акционерное общество «Космос Отель Групп» будут сотрудничать в сфере развития гостеприимства и туризма. Двустороннее соглашение о взаимодействии подписали губернатор региона Михаил Ведерников и президент акционерного общества Александр Биба. Церемония состоялась в четверг, 30 октября, в представительстве Псковской области при правительстве РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Соглашение позволит дополнительно развивать туристскую инфраструктуру региона, создавать возможности для трудоустройства в сфере гостеприимства и благоприятный инвестиционный климат.

«Рад видеть „Космос Отель Групп“ партнером Псковской области. Туристский потенциал у нашего региона огромный. В прошлом году турпоток вырос на 17%. По итогам этого года снижения не ожидаем. В пиковый период номерной фонд загружен на 100%. И благодаря реализации этого инвестпроекта дефицит гостиничных номеров будет сокращен», — сказал Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что областные власти и дальше продолжат оказывать всестороннюю поддержку проекту.

Александр Биба в свою очередь поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и команду Псковской области за доверие и за возможность работать в регионе. «Мы не подведем», — отметил инвестор. «Область активно смотрит в сторону развития туризма, и это направление может быть драйвером развития. Псковская область — исконно русская земля, которая имеет большое значение для нашей страны. Готовы рассматривать к реализации и другие проекты под нашим брендом», — сказал президент АО «Космос Отель Групп».

В ходе встречи стороны обсудили строительство нового трехзвездного гостиничного комплекса Cosmos Smart в Пскове. Работы ведутся при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Новый отель увеличит гостиничный фонд города на 120 номеров, создаст 76 новых рабочих мест.