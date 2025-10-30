Общество

Президент назначил Александра Николаева судьей Псковского районного суда

Судьей Псковского районного суда назначен Александр Николаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

«Коллектив Псковского районного суда Псковской области в торжественной обстановке принял в свои ряды нового сотрудника – судью Николаева Александра Валерьевича, который указом президента Российской Федерации «О назначении судей федеральных судов» от 06.10.2025 № 706 был назначен на эту должность», - рассказали в пресс-службе.

Председатель суда Ольга Захарова пожелала Александру Николаеву сил, уверенности и беспристрастности в отправлении правосудия.