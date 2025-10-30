Общество

Дождь и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 2 ноября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 2 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью существенных осадков не предвидится, днем возможен небольшой дождь.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем повысится до +5…+10 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что месячная сумма осадков в Псковской области в ноябре составит от 48 до 62 миллиметров. Среднемесячная температура воздуха будет от -0,2 до +0,9 градуса.