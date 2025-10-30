Общество

Теплая и влажная погода ожидается в Псковской области в ноябре

Месячная сумма осадков в Псковской области в ноябре составит от 48 до 62 миллиметров. Среднемесячная температура воздуха будет от -0,2 до +0,9 градуса, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2-3 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 110-150% от климатической нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются на уровне +5…+10 градусов. Во второй декаде преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах +3…+8 градусов. Преобладающие ночные температуры в первых двух декадах будут находиться в пределах -1…+4 градусов, с отдельными понижениями до -2…-5 градусов.

В третьей декаде преобладающие дневные температуры составят 0…+5 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах -0…-5 градусов, в отдельные ночи температура будет оставаться положительной +0…+2 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. Возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.