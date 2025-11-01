Общество

Анатолий Копосов: Закон о детях войны должен быть принят на федеральном уровне

За принятия закона, устанавливающего статус и льготы детям войны, выступил член президиума Псковского областного совета ветеранов, член региональной общественной организации «Дети войны» Анатолий Копосов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я за то, чтобы этот закон был принят на федеральном уровне, чтобы все было едино. Когда мы говорим "единство", разница в тарифах ЖКХ в Москве и в Пскове, разница в зарплатах врачей и учителей: противоречат этому понятию. Так и здесь: должно быть все единообразно», - сказал Анатолий Копосов.

Гость студии уточнил, что в некоторых муниципалитетах Псковской области главы стараются дополнительно что-то выделить этой категории граждан, но это лишь точечные меры, а необходимо принять общегосударственный закон о поддержке детей войны.

К категории «Дети войны» относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые постоянно проживали на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. По информации Анатолия Копосова, таких в регионе осталось порядка 40 тысяч человек.

Напомним, в Пскове продолжается сбор средств на установку памятного знака детям войны.