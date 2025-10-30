Церемония возложения цветов к памятной стеле прошла в Великих Луках

Накануне Дня народного единства в Великих Луках прошла торжественная церемония возложения цветов к памятной стеле «Великие Луки – город воинской славы» на площади Ленина. Цветы в память о тех, чьим мужеством и единением создавалась судьба Великого Отечества, возложили представители федеральной, областной и городской властей, партий и общественных организаций, ветераны и молодежь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Фото здесь и далее: администрация Великих Лук
В возложении приняли участие:
- Исполняющий полномочия главы города Великие Луки Светлана Степанова;
- Заместители главы Великих Лук Сергей Гусев и Николай Андросович;
- Депутат государственной Думы федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский;
- Секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов;
- Первый заместитель главы администрации Великих Лук Виктор Каменский;
- Депутаты Псковского областного Собрания Елена Даньшова и Татьяна Фомченкова;
- Депутаты Великолукской городской Думы;
- Представители исполнительной власти;
- Председатель комитета культуры администрации города Елена Савченко;
- Председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Петр Подгорный и ветераны;
- Представители филиала ассоциации ветеранов СВО в городе Великие Луки и Великолукского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»;
- Ветераны боевых действий;
- Представители общественной палаты города Великие Луки и Великолукской епархии;
- Представители региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Псковской области» и Псковской региональной общественной организации «Объединение ветеранов войны в Афганистане «ВетАфган»;
- Представители военно-патриотического клуба «Маргелов» и партии «Единая Россия», общественные советники главы города Великие Луки и активная молодежь.
«Это особенный праздник для каждого из нас. День, когда мы вспоминаем, что сила России – в единстве её народа, в нашей верности корням, семье, детям, традициям труда и служения Отечеству. Великие Луки – город с героической судьбой. Здесь каждая улица хранит память о тех, кто защищал Родину и восстанавливал её после тяжёлых испытаний. Именно здесь особенно ощущаешь, что любовь к Родине начинается с любви к своей малой родине, к родным людям, к своей земле. Наш город и его жители – символ подлинного патриотизма, стойкости и веры. Мы верим в труд, в семью, в Бога, который хранит наш город, Псковскую область и всю нашу великую Россию. Пусть этот день напомнит нам, что только вместе, плечом к плечу, мы способны преодолеть любые трудности», - прокомментировал событие в своем Telegram-канале Александр Козловский.