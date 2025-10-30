Церемония возложения цветов к памятной стеле прошла в Великих Луках

Накануне Дня народного единства в Великих Луках прошла торжественная церемония возложения цветов к памятной стеле «Великие Луки – город воинской славы» на площади Ленина. Цветы в память о тех, чьим мужеством и единением создавалась судьба Великого Отечества, возложили представители федеральной, областной и городской властей, партий и общественных организаций, ветераны и молодежь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

В возложении приняли участие:

«Это особенный праздник для каждого из нас. День, когда мы вспоминаем, что сила России – в единстве её народа, в нашей верности корням, семье, детям, традициям труда и служения Отечеству. Великие Луки – город с героической судьбой. Здесь каждая улица хранит память о тех, кто защищал Родину и восстанавливал её после тяжёлых испытаний. Именно здесь особенно ощущаешь, что любовь к Родине начинается с любви к своей малой родине, к родным людям, к своей земле. Наш город и его жители – символ подлинного патриотизма, стойкости и веры. Мы верим в труд, в семью, в Бога, который хранит наш город, Псковскую область и всю нашу великую Россию. Пусть этот день напомнит нам, что только вместе, плечом к плечу, мы способны преодолеть любые трудности», - прокомментировал событие в своем Telegram-канале Александр Козловский.