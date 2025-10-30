Общество

Для инсталляции «Псков — любовь» ищут новое место размещения

Инсталляция «Псков — любовь» находится на хранении, сейчас ищут место для ее размещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Напомним, малая архитектурная форма находилась на набережной реки Великой у бывшего студенческого кампуса. В начале лета 2022 года ее повредили вандалы: была нарушена целостность буквы «В», погнуты крепления на задней части инсталляции.

Через несколько дней стало известно о планах перенести инсталляцию после ремонта к псковскому аэропорту имени княгини Ольги.

Инсталляцию «Псков — любовь» представили на концерте Гоши Куценко в Пскове 23 июля 2021 года.

Планировалось, что ее перенесут в Ботанический сад, но затем установили у кампуса.

Лампы в инсталляции «Псков — любовь» неоднократно перегорали.