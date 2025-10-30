Общество

В театре состоялось празднование 220-летия псковского тюремного замка

В Псковском театре драмы имени Александра Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников СИЗО и тюрем, а также 220-летию со дня основания псковского тюремного замка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В праздничном событии приняли участие действующие сотрудники и ветераны УИС, представители органов власти, правоохранительных структур, судебной системы, духовенства и общественности.

Среди почётных гостей присутствовали уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова, глава Пскова Борис Елкин, благочинный храмов Пскова протоиерей Андрей Большанин, начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин, руководитель следственного отдела по Пскову СУ СК России по Псковской области Дмитрий Павлов, заместитель председателя Псковского городского суда Ирина Васильева, генерал-майор милиции в отставке Анатолий Иванов и другие официальные лица.

С приветственной речью к собравшимся обратился начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он поздравил сотрудников, работников и ветеранов СИЗО с профессиональным праздником и подчеркнул историческое значение псковского тюремного замка: «Это не просто комплекс зданий. Это старейшее звено уголовно-исполнительной системы нашего региона, живая история. Его судьба на протяжении двух веков неразрывно связана с историей нашего государства и города Пскова».

Руководитель территориального органа поблагодарил начальника учреждения Тимура Джалилова и личный состав за добросовестный труд, ответственность и верность долгу, пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе.

К поздравлениям присоединились и приглашённые гости, отметив важность работы сотрудников СИЗО для обеспечения правопорядка и защиты общества, а также значительный вклад ветеранов в становление и развитие учреждения.

В ходе праздничной церемонии состоялось торжественное награждение. Ряд сотрудников был удостоен ведомственных наград, благодарственных писем начальника УФСИН России по Псковской области и взаимодействующих органов. Также в этот день нескольким представителям СИЗО-1 были присвоены первые и очередные специальные звания.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «СКАЗ» имени Виталия Румянцева, военный оркестр 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ, а также победитель Всероссийской студенческой весны, лауреат российских и международных конкурсов Софья Самсонова. Их выступления стали ярким подарком для всех присутствующих и создали в зале атмосферу настоящего праздника, заключили в УФСИН.