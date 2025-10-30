Псковcкая обл.
Общество

️Юрий и Лидия Вьюгины из Пушкинских Гор сегодня отмечают 50-летнюю годовщину своей семейной жизни

01.11.2025 19:51|ПсковКомментариев: 0

️Юрий и Лидия Вьюгины из Пушкинских Гор сегодня отмечают 50-летнюю годовщину своей семейной жизни, сообщила глава района Оксана Филиппова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Эта супружеская пара действительно является примером по-настоящему порядочной семьи, в которой с годами только крепнет взаимоуважение, взаимопонимание и тёплые чувства друг к другу. Интересна история знакомства будущих супругов. Познакомились они, в отличие от многих пар сверстников, не на танцплощадках, а на соревнованиях по лыжным гонкам! В то время трудовые коллективы района активно участвовали в различных видах спортивных состязаний, а Юрий и Лидия увлекались спортом и принимали участие в соревнованиях, где и заметили друг друга, сразу прониклись взаимной симпатией и стали встречаться. Юрий Викторович (уроженец Челябинской области, но в 1953 году, когда Юрий был ещё ребёнком, его семья переехала к родным в Пушкинские Горы), к этому времени вернулся после армии в Пушкинские Горы и работал в милиции. А Лидия Петровна, уроженка Смоленской области, после окончания Смоленского техникума связи, по направлению, приехала работать в Пушкинские Горы», - отметила Оксана Филиппова.

История спортивного знакомства открыла важную страницу жизни Юрия и Лидии - 1 ноября 1975 года они сыграли свадьбу, объединив свои жизни не только одной общей фамилией, но и общностью интересов, забот, планов на жизнь, воспитанием двух сыновей.

Юрий заочно закончил в Москве высшую пожарную школу и много лет отработал в Пушкиногорской пожарной части.
Юрий и Лидия за свою трудовую деятельность неоднократно награждались благодарностями и грамотами различного уровня.

Сыновья - Аркадий и Михаил - уже взрослые, самостоятельные мужчины, проживающие со своими семьями в Санкт-Петербурге и подарившие бабушке и дедушке самое драгоценное наследие: 2 внуков и 6 внучек.

Вьюгины - это большая дружная семья, где представители трех поколений искренне поддерживают и помогают друг другу.

Со слов Лидии Петровны - «в жизни бывало всякое – ссорились, мирились, главное – сглаживать острые углы». Как сказали юбиляры - мы проживаем счастливую семейную жизнь.

«Уважаемые Юрий Викторович и Лидия Петровна! Для меня большая честь поздравить вас сегодня с вашим прекрасным семейным юбилеем и вручить вам, по поручению нашего губернатора Михаила Ведерникова, памятный знак "50 лет совместной жизни!" Пусть хорошее самочувствие, душевное спокойствие, добрые вести, успехи ваших сыновей и внуков согревают ваши сердца и делают каждый ваш день по-настоящему счастливым и радостным! Доброго здоровья и мира вашему дому! Вот так лыжная гонка стала символом долгого жизненного пути Юрия и Лидии! Пусть он продолжается ещё долгие-долгие годы!» - заключила глава района.

Источник: Псковская Лента Новостей
