Общество

ЦБ перечислил признаки, по которым возможно определить дипфейк

Банк России назвал признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций, неестественная мимика, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы.

В ЦБ подчеркнули, что с развитием технологий качество дипфейков только растет, и неудивительно, что мошенники используют их, чтобы красть деньги, и вернуть их в этом случае становится очень сложно. Простому человеку обнаружить подделку голосового или видеосообщения становится все сложнее, особенно если человек столкнулся с подобной технологией впервые.

«Тем не менее есть признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций. Она может резко обрываться, нарушаться синхронизация между речью и движением губ», - отмечает регулятор, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.

Также признаками дипфейков регулятор отнес неестественную мимику - редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, дефекты звука и видео, посторонние шумы, пишет РИА Новости.

«Но чаще всего даже нет смысла гадать, дипфейк перед вами или нет. Вместо этого важно помнить одно простое правило: если знакомый прислал вам голосовое или видео, где речь идет о деньгах или финансовой помощи - насторожитесь», - подчеркнули в ЦБ.

Регулятор отметил, что в таком случае необходимо связаться с человеком, от которого поступило такое сообщение, альтернативным способом и перепроверить информацию. Наиболее безопасный способ для этого - просто позвонить ему.

«Если возможности позвонить у вас нет - задайте собеседнику "проверочный" личный вопрос, ответ на который знает только настоящий близкий», - посоветовал регулятор.