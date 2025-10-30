Общество

В России учредили новый профессиональный праздник

Правительство России утвердило новый профессиональный праздник — День сварщика, который будет отмечаться в последнюю пятницу мая. Об этом 2 ноября сообщили на сайте правительства.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

«Новый профессиональный праздник — День сварщика — будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин. Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая», — указано в сообщении.

Такое решение принято с учетом того, что именно этот день уже давно считается неформальным профессиональным днем среди представителей отрасли, пишут «Известия». Министерству промышленности и торговли поручено до 1 декабря 2025 года закрепить праздник нормативным правовым актом.

С инициативой о введении новой даты в календарь выступили Национальное агентство контроля сварки и Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

Ранее, 30 октября, сообщалось, что депутаты Госдумы предложили объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции. Законопроектом предлагается внести изменения в статью Трудового кодекса РФ о нерабочих праздничных днях.