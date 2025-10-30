Общество

В национальном парке «Себежский» прошла экспедиция по ихтиофауне

В национальном парке «Себежский» на территории трансграничного охраняемого района «Заповедное Поозерье» прошла совместная комплексная экспедиция, сообщили Псковской Ленте Новостей в нацпарке.

Видео: группа сети «ВКонтакте» ФГБУ «Национальный парк «Себежский»

Она состоялась в рамках договора президентского фонда экологических и природоохранных проектов и реализовалась при поддержке гранта Президента РФ № ЭКО-25-2-003485 на создание «Кластера Гидробиолога - Ихтиолога». В экспедиции участвовали научные сотрудники национального парка, ведущие ихтиологи и гидробиологи государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам».

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» ФГБУ «Национальный парк «Себежский»

Ученые провели отловы рыб с использованием сачка Кеналева в ранее определённых точках на трансграничных реках и местах обитания редких видов рыбы. Также они начали собирать материалы по видовому составу донной фауны.

Особое значение имеют повторные обнаружения подкаменщика, занесенного в Красную книгу Псковской области, которого в сентябре уже выявили на реке Чернея. На реке Дехтяревка исследователи выявили места зимовки вьюнов. Планируется проводить ежемесячный отлов в этих точках для изучения миграционной активности рыб в разные сезоны года.