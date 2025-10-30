Общество

Роспотребнадзор назвал псковичам продукты для укрепления иммунитета

Для поддержания иммунитета организму необходимы витамины, макроэлементы и биологически активные вещества. Этими компонентами богаты сезонные продукты, которые доступны каждому, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Псковской области.

Для укрепления иммунной системы осенью специалисты советуют включать чеснок, лук, тыкву, лимон и мёд в рацион, если нет медицинских противопоказаний.

Чеснок содержит калий, кальций, фосфор, витамины B и C, селен, марганец, йод, эфирные масла и фитонциды — летучие вещества, которые борются с болезнетворными бактериями и оказывают противовоспалительное действие. В 100 г чеснока содержится 149 ккал. Для устранения запаха после употребления рекомендуют чистить зубы или жевать кофейные зерна и петрушку.

Лук также содержит фитонциды и значительно обогащён витамином C. Врачи советуют осенью употреблять хотя бы половину сырой луковицы в день, а лучше целую. Чем острее лук, тем он полезнее. Чтобы снизить горечь и запах, лук можно обдать кипятком, а запах нейтрализуют кофейные зерна и петрушка.

Тыква содержит витамины A, C, B, B2, E, РР, Т и значительно больше бета-каротина, чем морковь (в 5 раз), а также железо. Её рекомендуют людям с анемией. Для выбора плода предпочтительнее ярко окрашенные тыквы без повреждений весом до 3–5 кг.

Лимон обладает кожурой, богатой флавоноидами, эфирными маслами, пектиновыми соединениями, пищевыми волокнами, гликозидами и фитонцидами. В мякоти лимона содержится 140 мг витамина C на 100 г, также присутствует витамин D. Рекомендуют употреблять по 3–4 кружочка лимона ежедневно в осенне-зимний период. Для сохранения полезных свойств лимон не стоит класть в горячий чай или варить из него конфитюры.

Мёд оказывает бактерицидное действие, снижает воспаление и ускоряет обмен веществ. Оптимальная доза для взрослого — 2 столовые ложки в день. Его не рекомендуют добавлять в горячие напитки, так как при температуре выше 60 °C полезные свойства разрушаются.