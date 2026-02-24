 
Общество

Новая служба доставки в городе: удобство и скорость в каждом заказе

0

Современный ритм жизни диктует свои правила, и многие жители городов ищут способы сэкономить своё драгоценное время. Поэтому появление новых служб доставки стало настоящим спасением для горожан, позволяя получать необходимые товары буквально в считанные часы.

Фото: про-еду.com

Сегодня поговорим о недавно открывшейся службе доставки, которая обещает стать лидером рынка благодаря удобству и скорости обслуживания.

Приложение PRO-Еду объединило в себе несколько ресторанов Пскова, а также через него можно заказать пиццу и роллы. Ближайшие 10 дней в приложении идет начисление 3 000 баллов при регистрации! Успевай и ты!

Приложение уже доступно для скачивания, оформить заказ также можно через официальный сайт сервиса: про-еду.com

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075   2SDnjdVdX9a

