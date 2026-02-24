Российские компании стали чаще оформлять ДМС работникам

Российские работодатели массово расширяют соцпакеты на фоне обострившейся борьбы за персонал: за последние два года число компаний, оформляющих полисы добровольного медстрахования (ДМС) для сотрудников, выросло более чем в полтора раза по сравнению с 2023-м. Так бизнес пытается нивелировать кадровый голод и повысить лояльность специалистов. Но общий охват населения частной страховкой остается низким — от 20 до 26%.

Число компаний с ДМС растет

Доля работодателей, которые предлагают сотрудникам бонус в виде добровольного медицинского страхования, стабильно растет, рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. По итогам 2025 года число таких компаний увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим годом, а в 2024-м — на 49%.

Как подсчитали аналитики, за последние три года чаще всего полисы ДМС оформляли для своих сотрудников работодатели в сферах нефти и газа, тяжелого машиностроения, энергетики, страхования, производства электрооборудования и химической промышленности.

Интерес работодателей к корпоративному ДМС растет, подтвердили «Известиям» на рынке. По данным «АльфаСтрахования», в 2025-м число фирм, включивших его в соцпакеты, повысилось на 6% по сравнению с предыдущим годом, а в 2024-м — на 14%.

В «Согазе» подсчитали, что спрос на ДМС среди юридических лиц в прошлом году стал на 12% выше, чем в 2024-м. Медицинское страхование оказалось наиболее востребованным у крупных работодателей из сфер финансов, IT, промышленности и транспорта.

«Растет интерес и со стороны малого и среднего бизнеса благодаря цифровым сервисам, которые упрощают доступ к услугам. Для компаний ДМС становится инструментом конкуренции за кадры, а также помогает управлять издержками, которые связаны с больничными», — рассказали в «Согазе».

Как отметили аналитики, добровольное медстрахование сейчас трансформируется — промышленные предприятия, например, все чаще включают в ДМС программы ранней диагностики и медицинского сопровождения. Многие дополняют пакеты услугами телемедицины, психологической поддержки, а также просят застраховать сотрудников на случай редких заболеваний и реабилитации после травм.

За 2025 год число компаний, оформивших ДМС своим работникам, увеличилось на 18%, а в 2024-м выросло на 16% по сравнению с 2023-м, сообщила директор департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Анастасия Скурихина:

«Само по себе число работодателей не полностью отражает состояние рынка, так как компании существенно различаются по численности персонала. В 2025 году корпоративный полис ДМС оформили для 1,9 миллионов человек, а в 2024 году — 1,7 миллионов. Рост наблюдался не только по числу страхователей, но и по количеству застрахованных работников».

Один из новых трендов — внимание работодателей к программам страхования на случай злокачественных новообразований, обратила внимание эксперт. В ДМС для сотрудников стали чаще включать услуги по диагностике и лечению раковых заболеваний, рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, директор медицинской службы АО «Медицина» Жанна Дорош.

Борьба за кадры

Рост интереса к ДМС со стороны работодателей обусловлен высокой конкуренцией за квалифицированные кадры, считает и Анастасия Скурихина. Кроме того, по ее мнению, это может говорить о неудовлетворенности уровнем государственной медицины.

По данным «Авито Работы», соискатели включают наличие ДМС в тройку решающих критериев при выборе работы. Этим в свою очередь пользуются компании для привлечения и удержания сотрудников, уверен Роман Губанов.

Люди сравнивают работодателей не только по зарплате, но и по качеству жизни в компании — по графику, нагрузке, управлению и базовой заботе о здоровье, рассказала «Известиям» директор по персоналу мультисервисной компании Newstaff Олеся Бормотова.

«Заботу о здоровье работников перестают воспринимать как красивый бонус и начинают считать частью эффективности компании. У сотрудников, которые не видят реальной поддержки, падает доверие и вовлеченность, они быстрее начинают искать альтернативы. Особенно быстро уходят сильные и востребованные специалисты, так как у них больше выбора», — отметила эксперт.

Она также добавила, что российский бизнес сейчас старается делать программы здоровья и пакеты ДМС более индивидуальными. Растет спрос и на форматы, которые дают быстрый доступ к медпомощи и экономят время, например услуги телемедицины.

Достаточно ли работникам заботы

По результатам опросов SuperJob, в 2025 году полисы ДМС включили в соцпакеты 23% российских компаний. При этом в 2024-м и 2023-м таких работодателей было еще меньше — 18% и 17% соответственно.

Согласно данным «Работы.ру», в прошлом году более 70% организаций, представлявших свои предложения на этом портале, обещали соискателям в вакансиях соцпакеты, из них ДМС было доступно в 26% случаев. В 2024 году социальную поддержку работникам оказывали 60% организаций — половина из них предлагали медицинское страхование. Большая часть опрошенных работодателей отметила, что вводят льготы для укрепления лояльности штата, сохранения ключевых кадров и повышения производительности.

Полисы добровольного медстрахования есть только у 21% граждан, но лишь 11% получили их благодаря работодателю — такие данные в феврале привела член научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова.

«В целом более 40% россиян считают, что работодатель вообще ничего не делает для сохранения их здоровья. По мнению людей, компании либо не задумываются об этом, либо не информируют. Каждый третий работник вредных предприятий говорил, что не знает о возможности пройти диспансеризацию. Здесь проблема и информирования, и реализации», — сказала эксперт, выступая на конгрессе «СмартЗдрав».

Как подчеркнула Елена Михайлова, работодатель берет на себя функции, которые очень сложно или невозможно выполнить государству:

«Речь идет о формировании привычек, которые потом реализуются в семьях, всё это влияет на демографический потенциал страны. Важно говорить не только о физическом здоровье, но и о ментальном. Результаты опросов от октября 2025 года показали, что половина работников несколько раз в неделю испытывают сильную усталость из-за нервной, ответственной работы и психологически тяжелых ситуаций».

Охват населения ДМС в целом по стране довольно низкий, но интерес работодателей к программам медстрахования стабильно растет, считает врач-оториноларинголог, директор клиники Soft Medical Center Людмила Джапаридзе:

«Наличие ДМС положительно влияет на отношение человека к своему здоровью: люди не ждут, когда у них что-то заболит, а заблаговременно проходят чекапы. Для них это бесплатно. А вот работодателям, конечно, не очень выгодно, если сотрудники будут пользоваться всеми услугами, отсюда может быть и недостаток информирования», — предположила специалист.

В мегаполисах, где крупные компании конкурируют за людей системно, ДМС и программы здоровья уже стали стандартом. Тем временем малый и средний бизнес ограничивается медосмотрами и разовыми инициативами, отметила Олеся Бормотова:

«В России заботятся о сотрудниках, но это происходит очень неравномерно. Это не норма, но и не сенсация. Добровольное медстрахование — дорогой и организационно сложный инструмент. Причем отсутствие ДМС во многих случаях не означает, что работодатель не заинтересован в здоровье. Чаще всего это говорит о том, что компании не могут «потянуть» регулярный рост стоимости медуслуг».

Другим ограничением может стать слабая коммуникация со стороны работодателя. Сотрудников часто не информируют, какие программы здоровья им доступны и как ими пользоваться, — в итоге у людей складывается ощущение, что компания для них ничего не делает, полагает эксперт.