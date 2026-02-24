Российские компании стали чаще оформлять ДМС работникам

Российские работодатели массово расширяют соцпакеты на фоне обострившейся борьбы за персонал: за последние два года число компаний, оформляющих полисы добровольного медстрахования (ДМС) для сотрудников, выросло более чем в полтора раза по сравнению с 2023-м. Так бизнес пытается нивелировать кадровый голод и повысить лояльность специалистов. Но общий охват населения частной страховкой остается низким — от 20 до 26%.
Число компаний с ДМС растет
Доля работодателей, которые предлагают сотрудникам бонус в виде добровольного медицинского страхования, стабильно растет, рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. По итогам 2025 года число таких компаний увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим годом, а в 2024-м — на 49%.
Как подсчитали аналитики, за последние три года чаще всего полисы ДМС оформляли для своих сотрудников работодатели в сферах нефти и газа, тяжелого машиностроения, энергетики, страхования, производства электрооборудования и химической промышленности.
Интерес работодателей к корпоративному ДМС растет, подтвердили «Известиям» на рынке. По данным «АльфаСтрахования», в 2025-м число фирм, включивших его в соцпакеты, повысилось на 6% по сравнению с предыдущим годом, а в 2024-м — на 14%.
В «Согазе» подсчитали, что спрос на ДМС среди юридических лиц в прошлом году стал на 12% выше, чем в 2024-м. Медицинское страхование оказалось наиболее востребованным у крупных работодателей из сфер финансов, IT, промышленности и транспорта.
Как отметили аналитики, добровольное медстрахование сейчас трансформируется — промышленные предприятия, например, все чаще включают в ДМС программы ранней диагностики и медицинского сопровождения. Многие дополняют пакеты услугами телемедицины, психологической поддержки, а также просят застраховать сотрудников на случай редких заболеваний и реабилитации после травм.
За 2025 год число компаний, оформивших ДМС своим работникам, увеличилось на 18%, а в 2024-м выросло на 16% по сравнению с 2023-м, сообщила директор департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Анастасия Скурихина:
Один из новых трендов — внимание работодателей к программам страхования на случай злокачественных новообразований, обратила внимание эксперт. В ДМС для сотрудников стали чаще включать услуги по диагностике и лечению раковых заболеваний, рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, директор медицинской службы АО «Медицина» Жанна Дорош.
Борьба за кадры
Рост интереса к ДМС со стороны работодателей обусловлен высокой конкуренцией за квалифицированные кадры, считает и Анастасия Скурихина. Кроме того, по ее мнению, это может говорить о неудовлетворенности уровнем государственной медицины.
По данным «Авито Работы», соискатели включают наличие ДМС в тройку решающих критериев при выборе работы. Этим в свою очередь пользуются компании для привлечения и удержания сотрудников, уверен Роман Губанов.
Люди сравнивают работодателей не только по зарплате, но и по качеству жизни в компании — по графику, нагрузке, управлению и базовой заботе о здоровье, рассказала «Известиям» директор по персоналу мультисервисной компании Newstaff Олеся Бормотова.
Она также добавила, что российский бизнес сейчас старается делать программы здоровья и пакеты ДМС более индивидуальными. Растет спрос и на форматы, которые дают быстрый доступ к медпомощи и экономят время, например услуги телемедицины.
Достаточно ли работникам заботы
По результатам опросов SuperJob, в 2025 году полисы ДМС включили в соцпакеты 23% российских компаний. При этом в 2024-м и 2023-м таких работодателей было еще меньше — 18% и 17% соответственно.
Согласно данным «Работы.ру», в прошлом году более 70% организаций, представлявших свои предложения на этом портале, обещали соискателям в вакансиях соцпакеты, из них ДМС было доступно в 26% случаев. В 2024 году социальную поддержку работникам оказывали 60% организаций — половина из них предлагали медицинское страхование. Большая часть опрошенных работодателей отметила, что вводят льготы для укрепления лояльности штата, сохранения ключевых кадров и повышения производительности.
Полисы добровольного медстрахования есть только у 21% граждан, но лишь 11% получили их благодаря работодателю — такие данные в феврале привела член научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова.
Как подчеркнула Елена Михайлова, работодатель берет на себя функции, которые очень сложно или невозможно выполнить государству:
«Речь идет о формировании привычек, которые потом реализуются в семьях, всё это влияет на демографический потенциал страны. Важно говорить не только о физическом здоровье, но и о ментальном. Результаты опросов от октября 2025 года показали, что половина работников несколько раз в неделю испытывают сильную усталость из-за нервной, ответственной работы и психологически тяжелых ситуаций».
Охват населения ДМС в целом по стране довольно низкий, но интерес работодателей к программам медстрахования стабильно растет, считает врач-оториноларинголог, директор клиники Soft Medical Center Людмила Джапаридзе:
В мегаполисах, где крупные компании конкурируют за людей системно, ДМС и программы здоровья уже стали стандартом. Тем временем малый и средний бизнес ограничивается медосмотрами и разовыми инициативами, отметила Олеся Бормотова:
«В России заботятся о сотрудниках, но это происходит очень неравномерно. Это не норма, но и не сенсация. Добровольное медстрахование — дорогой и организационно сложный инструмент. Причем отсутствие ДМС во многих случаях не означает, что работодатель не заинтересован в здоровье. Чаще всего это говорит о том, что компании не могут «потянуть» регулярный рост стоимости медуслуг».
Другим ограничением может стать слабая коммуникация со стороны работодателя. Сотрудников часто не информируют, какие программы здоровья им доступны и как ими пользоваться, — в итоге у людей складывается ощущение, что компания для них ничего не делает, полагает эксперт.