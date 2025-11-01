Общество

Сергей Вострецов поддержал новый законопроект о запрете увольнения по сокращению штатов ветеранов СВО

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов направил на рассмотрение в профильный комитет законопроект о внесении поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации. Документ предлагает наделить участников специальной военной операции (СВО), вернувшихся к гражданской работе, преимущественным правом на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата организации. Об этом глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно проекту, ветераны СВО будут включены в перечень категорий работников, обладающих преимущественным правом на оставление на работе в соответствии со статьей 179 ТК РФ. Это означает, что при равной производительности труда и квалификации работодатель обязан будет отдавать предпочтение именно этой группе сотрудников.

«На сегодняшний день существует множество категорий сотрудников, которых нельзя увольнять или которым предоставляется преимущественное право при сокращении: это, например, работники с детьми до трёх лет, кормильцы многодетной семьи, беременные женщины, одинокие родители и другие. Однако в этом перечне нет граждан, которые приняли участие в специальной военной операции и уже приступили к работе после окончания срока контракта. Учитывая высокую социальную значимость этой категории работников, вполне справедливо добавить их в перечень тех, кому работодатель должен оказывать предпочтение при оставлении на работе в условиях оптимизации численности персонала», — заявил Ярослав Нилов.

Законопроект уже получил предварительную поддержку в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ожидается, что документ будет рассмотрен в первом чтении в весеннюю сессию 2026 года.

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал инициативу, подчеркнув ее социальную и моральную обоснованность:

«Ветераны СВО — это люди, которые рисковали жизнью, защищая интересы страны. Многие из них возвращаются с боевым опытом, высокой дисциплиной, стрессоустойчивостью и навыками, которые востребованы в гражданской экономике. Но вместо поддержки они нередко сталкиваются с безработицей, непониманием со стороны работодателей и сложностями адаптации. Законопроект Нилова — это не создание новой "привилегии", а восстановление справедливости. Государство обязано гарантировать, что человек, отдавший долг Родине, не окажется на обочине трудового рынка. Преимущественное право при сокращении — это минимальная мера защиты, которая должна сопровождаться целой системой: квотами на трудоустройство, переобучением, психологической реабилитацией и льготами для работодателей, принимающих ветеранов. Мы в СОЦПРОФ будем добиваться, чтобы эта норма не осталась формальностью. Необходимо ввести обязательную отчётность для крупных компаний о доле ветеранов СВО в штате, а также штрафы за необоснованное увольнение таких сотрудников. Только так мы сможем говорить о настоящей реинтеграции героев в мирную жизнь».

Инициатива Ярослава Нилова — это не просто поправка в кодекс, а шаг к формированию новой системы социальной ответственности перед защитниками Отечества. Уже сегодня ясно: общество ждет от государства не слов, а реальных гарантий, заключил Сергей Вострецов.