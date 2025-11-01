Общество

«Великий, могучий»: Выучить русский по видео. ВИДЕО

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы о русском языке «Великий, могучий». Сегодня разговор будет о том, как иностранцы учат русский язык с помощью видеороликов в Сети.

Ведущая Юлия Магера обсудит способы упростить освоение русского языка с Тахиром Ташпулатовым, писавшим на эту тему кандидатскую диссертацию на кафедре образовательных технологий под руководством доктора филологический наук, профессора Татьяны Никитиной.

Начало выпуска в 12.37. Видеотрансляцию из студии можно будет посмотреть в группе ПЛН «ВКонтакте», на Rutube-канале ПЛН-ТВ и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.