Почтовый ящик с газетами и объявление на двери: полиция рассказала псковичам, как воры вычисляют пустующую квартиру

Во избежание неблагоприятных ситуаций, предупреждения преступлений каждый гражданин должен помнить, что при соблюдении определенных, элементарных правил он может оградить себя и своих близких от преступных посягательств. Как преступники вычисляют потенциальную жертву воровства и на что именно они обращают внимание при длительном отсутствии в жилище хозяев, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
Как воры определяют, что квартира пустует:
При обнаружении подобных «знаков» следует немедленно поставить квартиру под охрану, сообщить о своих подозрениях своим соседям, участковому уполномоченному полиции.
Чаще всего воры просто подбирают ключи. Существует немало замков, которые открываются практически сразу. Также воры используют отмычки или могут проникать в квартиры через окна и балконы. Довольно распространенным способом является также отжатие дверей или их выбивание, особенно если дверь открывается внутрь. Следует отметить один из хитрых способов воровства, когда проникновение в жилище осуществляется свободным доступом. Это могут быть лжесантехники, лжегазовщики, лжесоседи или даже лжеполицейские.
Для того, чтобы предупредить квартирную кражу следует предпринимать комплекс необходимых мер безопасности:
«Не будьте излишне доверчивы при предоставлении своего жилья случайным знакомым для проживания. Помните: доверчивость, неосмотрительность на руку преступникам. Мошенники могут появиться у дверей вашей квартиры под видом почтальона, телевизионного мастера, сантехника, знакомого ваших соседей или родственников. Некоторые используют сострадание и просят стакан воды, лекарство. Другие утверждают, что хотят возвратить деньги или передать записку соседям. Поводы могут быть самые разнообразные. В действительности они хотят одного: проникнуть в квартиру», – отметили в ведомстве.
Основные рекомендации по безопасности:
«Вторым из наиболее распространенных случаев квартирных краж является кража «по-цыгански». На так называемые цыганские уловки, как правило, попадаются люди пожилого возраста. Обычно все проходит по накатанному сценарию, через звонок в дверь. Вы видите незнакомку с ребенком, которая просит всего лишь позволить ей перепеленать малыша. И вы, как человек добросердечный, пропускаете ее в квартиру и проводите в комнату. Затем женщина просит принести воды. Вы выходите в кухню, а она в это время профессионально орудует по всем вашим шкафам и тумбочкам. Попив водички, гостья прощается с вами и уходит, а вы через некоторое время обнаруживаете пропажу денег или вещей. Вот почему всегда нужно быть предельно бдительными и осмотрительными!», – предупредили в полиции.