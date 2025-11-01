Общество

Почтовый ящик с газетами и объявление на двери: полиция рассказала псковичам, как воры вычисляют пустующую квартиру

Во избежание неблагоприятных ситуаций, предупреждения преступлений каждый гражданин должен помнить, что при соблюдении определенных, элементарных правил он может оградить себя и своих близких от преступных посягательств. Как преступники вычисляют потенциальную жертву воровства и на что именно они обращают внимание при длительном отсутствии в жилище хозяев, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Как воры определяют, что квартира пустует:

В почтовый ящик, как правило, бросаются объявления или газеты. Если их не вынуть – вы подадите четкий сигнал ворам;

Под коврик кладется какой-либо предмет, который легко раздавить. Если он не будет раздавлен – квартира в опасности;

Наклейка стикеров или рекламных объявлений на двери с предложениями различных услуг – хозяин квартиры никогда не оставит их висеть на двери.

При обнаружении подобных «знаков» следует немедленно поставить квартиру под охрану, сообщить о своих подозрениях своим соседям, участковому уполномоченному полиции.

Чаще всего воры просто подбирают ключи. Существует немало замков, которые открываются практически сразу. Также воры используют отмычки или могут проникать в квартиры через окна и балконы. Довольно распространенным способом является также отжатие дверей или их выбивание, особенно если дверь открывается внутрь. Следует отметить один из хитрых способов воровства, когда проникновение в жилище осуществляется свободным доступом. Это могут быть лжесантехники, лжегазовщики, лжесоседи или даже лжеполицейские.

Для того, чтобы предупредить квартирную кражу следует предпринимать комплекс необходимых мер безопасности:

Входные двери подъезда и квартиры должны надежно закрываться;

Подъезд должен иметь полное освещение – во время кражи воры гасят свет;

Внимательно осматривайте входную дверь в квартиру на наличие посторонних предметов;

Вынимайте или поручайте соседям доставать из почтового ящика корреспонденцию, если вы покидаете квартиру надолго;

Анализируйте странные визиты непонятных людей или «специалистов», звонки на домашний телефон;

На окнах квартир первых, вторых и последних этажей должны быть установлены решетки.

Не спешите открывать дверь. За дверью не всегда может быть ваш родственник или знакомый. Родителям настоятельно рекомендуется предупредить детей о возможной опасности. Иногда преступников в квартиру впускают именно дети.

«Не будьте излишне доверчивы при предоставлении своего жилья случайным знакомым для проживания. Помните: доверчивость, неосмотрительность на руку преступникам. Мошенники могут появиться у дверей вашей квартиры под видом почтальона, телевизионного мастера, сантехника, знакомого ваших соседей или родственников. Некоторые используют сострадание и просят стакан воды, лекарство. Другие утверждают, что хотят возвратить деньги или передать записку соседям. Поводы могут быть самые разнообразные. В действительности они хотят одного: проникнуть в квартиру», – отметили в ведомстве.

Основные рекомендации по безопасности:

Укрепите свое жилище: по возможности, установите надежную входную дверь, поставьте прочные запоры, вставьте дверной глазок и ограничительную цепочку; Уходя из квартиры, проверьте: прочно ли закрыты окна, форточки и балконные двери. Оставляя открытой дверь на балкон или форточку, вы помогаете преступникам проникнуть в квартиру и совершить преступление; Не оставляйте ключ в дверях, под ковриком, в почтовом ящике или других условленных местах, где его могут найти посторонние. Не доверяйте ключ малолетним детям; Стремитесь установить добрососедские отношения с жильцами своего дома. Они помогут вам осуществить взаимное наблюдение за квартирами друг друга, также помогут обезопасить ваше жилище и имущество; Заботы о сбережении личного имущества может взять на себя отдел охраны вашего района с помощью средств охранной сигнализации в квартире. Не доверяйте тем, кто в обход установленного порядка, обещает обменять или продать квартиру, приобрести дефицитные товары или оказать иные услуги, тем самым, вы обезопасите себя от мошенников.

«Вторым из наиболее распространенных случаев квартирных краж является кража «по-цыгански». На так называемые цыганские уловки, как правило, попадаются люди пожилого возраста. Обычно все проходит по накатанному сценарию, через звонок в дверь. Вы видите незнакомку с ребенком, которая просит всего лишь позволить ей перепеленать малыша. И вы, как человек добросердечный, пропускаете ее в квартиру и проводите в комнату. Затем женщина просит принести воды. Вы выходите в кухню, а она в это время профессионально орудует по всем вашим шкафам и тумбочкам. Попив водички, гостья прощается с вами и уходит, а вы через некоторое время обнаруживаете пропажу денег или вещей. Вот почему всегда нужно быть предельно бдительными и осмотрительными!», – предупредили в полиции.