Как курение отнимает жизнь, рассказали в псковском минздраве

Табачный дым содержит много токсичных веществ и канцерогенов, из-за чего курение наносит вред всем органам и системам организма. О том, как ежедневное воздействие никотина и токсинов постепенно приводит к хроническим заболеваниям и преждевременной смерти, рассказали Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения в Псковской области.

Фото здесь и далее: Минздрав Псковской области

Важно:

Ежегодно от последствий употребления и воздействия табачного дыма умирают более 8 миллионов человек;

Даже однократное воздействие дыма вызывает сосудистые изменения у некурящих;

Риск рака легкого у курильщиков в 10–20 раз выше, чем у некурящих;

У курящих также повышен риск рака гортани, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря;

Курение удваивает риск инфаркта и инсульта, ускоряет атеросклероз и тромбообразование.

Курение действует как «медленный убийца»: ежедневное воздействие никотина и токсинов вызывает переход от обратимых изменений к хроническим болезням и преждевременной смерти.