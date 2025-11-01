Как курение отнимает жизнь, рассказали в псковском минздраве

Табачный дым содержит много токсичных веществ и канцерогенов, из-за чего курение наносит вред всем органам и системам организма. О том, как ежедневное воздействие никотина и токсинов постепенно приводит к хроническим заболеваниям и преждевременной смерти, рассказали Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения в Псковской области.
Фото здесь и далее: Минздрав Псковской области
Важно:
Курение действует как «медленный убийца»: ежедневное воздействие никотина и токсинов вызывает переход от обратимых изменений к хроническим болезням и преждевременной смерти.