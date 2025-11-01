Общество

Пятнадцать новых полицейских приняли присягу в Пскове

В преддверии Дня народного единства группа слушателей центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области была приведена к присяге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. Церемония состоялась в Пскове возле памятного знака сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга в годы войны и в мирное время.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Со словами приветствия к собравшимся обратился заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Затем начальник ЦПП УМВД полковник полиции Михаил Харитонов провел торжественный ритуал принятии присяги.

Группе слушателей за личную инициативу и примерность, достижение высоких показателей в учебной деятельности, проявленные во время прохождения курса обучения в ЦПП УМВД России по Псковской области, вручили награды – почетные грамоты УМВД России по Псковской области, благодарности и благодарственные письма.

От лица представителей старшего поколения перед молодыми сотрудниками выступил заместитель председателя Псковской региональной общественной организации ветеранов ОВД, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Анатолий Марковский. Он пожелал нынешней смене полицейских всегда следовать присяге, честно и добросовестно нести службу по защите прав и интересов граждан.

В заключение заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов, обращаясь к стоящим в строю молодым офицерам, сказал: «Будьте инициативны, сильны духом. Удачи вам и здоровья! В добрый путь!»

Выпускников тепло поздравили сослуживцы, преподаватели, родные и близкие. Теперь эти пятнадцать молодых людей и девушек приступят к работе в различных подразделениях органов внутренних дел региона.