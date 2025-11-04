Общество

Номер детского телефона доверия напомнили псковичам

Для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работает единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

При звонке на этот номер в любом населенном пункте России со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается квалифицированными специалистами.

«Конфиденциальность и бесплатность — основные принципы работы детского телефона доверия. Цель такой помощи — профилактика семейного неблагополучия, стрессовых и депрессивных настроений детей и подростков, защита прав детей, укрепление семьи», - рассказали в УМВД.

Детский телефон доверия работает ради того, чтобы дети, их родители и все неравнодушные к беде живущего рядом ребенка могли вовремя получить помощь профессионального психолога.