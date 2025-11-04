Номер детского телефона доверия напомнили псковичам

Для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работает единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.
При звонке на этот номер в любом населенном пункте России со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается квалифицированными специалистами.
Детский телефон доверия работает ради того, чтобы дети, их родители и все неравнодушные к беде живущего рядом ребенка могли вовремя получить помощь профессионального психолога.