Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов об округе №15
«Гельдт» «Счастливый столик»
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
Гастроужин «Традиции русского застолья»
развивающие секции для детей
О новый местах для туристов
Новогодний корпоратив
вишневый сквер
Завершается строительство «Надвратного дома»
где подают лучший завтрак
ESG-активность на Некрасова
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Общество 01.11.2025 17:340 Кардиологическое отделение псковской горбольницы переезжает в областную 04.11.2025 19:200 Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу 04.11.2025 19:000 Сергей Вострецов призвал ввести выплаты не ниже МРОТ за третьего и следующих детей в семье 04.11.2025 18:510 Умер бывший вице-президент США Дик Чейни 04.11.2025 18:400 «Кузница»: Как живут дети войны? ВИДЕО 04.11.2025 18:200 Пятнадцать новых полицейских приняли присягу в Пскове
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 30.10.2025 19:200 Интерактив: Поматросил и бросил 28.10.2025 11:245 В декорациях ликвидации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Кузница»: Как живут дети войны? ВИДЕО

04.11.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 ноября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня социальная тема, касающаяся старшего поколения. В этом году мы празднуем юбилей Великой Победы. Практически не осталось Ветеранов Великой Отечественной войны. Эти уважаемые и достойные люди по праву получили от государства всевозможные меры поддержки. Но есть категория людей, которые видели ту страшную войну, пострадали от нее, но существенной материальной поддержки не имеют. Это дети войны. Люди, у которых война отобрала детство, да и юность тоже – необходимо было восстанавливать страну. Как они живут? Есть ли у них льготы и какие? Стоит ли рассчитывать, что все-таки будет принят федеральный закон о детях войны, о котором уже говорят лет 10, не меньше? Или ситуация будет, как сейчас – каждый регион, исходя из своих возможностей, поддерживает или не может поддержать детей войны, что создает неоднородность социальной поддержки этих лиц на территории всей России? 

Об этом и не только мы говорили в программе «Кузница». Сегодня гость нашей студии – член президиума Псковского областного совета ветеранов, член региональной общественной организации «Дети войны» Анатолий Копосов.  

Пресс-портрет
Копосов Анатолий Петрович Помощник председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котов, бывший вице-спикер регионального парламента
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные каникулы?
В опросе приняло участие 9 человек
04.11.2025, 19:200 Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу 04.11.2025, 19:130 Ильдар Абдразаков о псковском симфоническом оркестре: Они не просто играют ноты 04.11.2025, 19:000 Сергей Вострецов призвал ввести выплаты не ниже МРОТ за третьего и следующих детей в семье 04.11.2025, 18:510 Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
04.11.2025, 18:400 «Кузница»: Как живут дети войны? ВИДЕО 04.11.2025, 18:200 Пятнадцать новых полицейских приняли присягу в Пскове 04.11.2025, 18:000 Президент подписал закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов 04.11.2025, 17:400 Пушкиногорцы присоединились к хоровой акции, посвящённой Дню народного единства
04.11.2025, 17:200 Игорь Иванов: В современном мире единство общества становится фундаментом развития 04.11.2025, 17:000 До +12 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 ноября 04.11.2025, 16:400 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в Смутное время. ВИДЕО 04.11.2025, 16:330 Самую большую Луну этого года можно будет увидеть ночью 5 ноября
04.11.2025, 16:200 Свыше 200 спортсменов соревновались в рукопашном бою в псковском «Олимпе» 04.11.2025, 16:000 Анатолий Копосов: Закон о детях войны должен быть принят на федеральном уровне 04.11.2025, 15:401 В Вологде открыли памятник Ивану Грозному 04.11.2025, 15:200 Танцы пушкинского века и пути к звёздам: чему научат юных эстетов в «Михайловском» в этом году
04.11.2025, 15:010 Бастрыкин дал указание возбудить дело из-за состояния крыши школы в порховской деревне 04.11.2025, 14:560 День народного единства отмечают в псковском Доме офицеров 04.11.2025, 14:400 Псковичи могут купить новый кроссовер на 20% дешевле 04.11.2025, 14:200 Телефон псковички оказался на продаже после отдыха с друзьями на пляже
04.11.2025, 14:000 Михаил Ведерников: Россию скрепляет искренняя любовь жителей к своему Отечеству 04.11.2025, 13:401 Анатолий Копосов надеется, что в Пскове появится памятник детям войны 04.11.2025, 13:200 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области упала почти на 20% 04.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Как живут дети войны?
04.11.2025, 12:560 4 ноября православные чтут Казанскую икону Божией Матери 04.11.2025, 12:360 В массовом катании на коньках в Пскове приняли участие порядка 100 человек 04.11.2025, 12:160 «Ночь искусств» в Изборске собрала свыше 600 гостей 04.11.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»
04.11.2025, 11:400 Путин подписал указы о двух новых праздниках 04.11.2025, 11:201 «Кузница»: Как живут дети войны?   04.11.2025, 11:000 Александр Котов: Наш народ всегда отличался готовностью объединяться перед лицом испытаний 04.11.2025, 10:400 В России вводят новые штрафы в сфере ЖКХ
04.11.2025, 10:202 «Дневной дозор»: День народного единства — праздник или выходной? 04.11.2025, 10:000 Забирая iPhone в пункте выдачи заказов, псковичка получила пустую коробку 04.11.2025, 09:400 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в Смутное время  04.11.2025, 09:200 Росгвардейцы за неделю изъяли у жителей Псковской области 19 единиц оружия
04.11.2025, 09:001 День народного единства: как отпраздновать в Пскове 03.11.2025, 22:000 Как получить справку о судимости, не выходя из дома, рассказали псковичам в полиции 03.11.2025, 21:500 Песни Анжелики Варум и Алексея Чумакова звучат на «Ночи музеев» в Пскове 03.11.2025, 21:400 В псковских школах введен карантин из-за случаев заражения вирусом Коксаки
03.11.2025, 21:180 Псковская «Ночь искусств-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ 03.11.2025, 21:000 Как курение отнимает жизнь, рассказали в псковском минздраве 03.11.2025, 20:310 В Изборске стартовала всероссийская культурная акция «Ночь искусств» 03.11.2025, 20:200 Российский рынок акций растет вместе с курсом рубля
03.11.2025, 20:000 Почтовый ящик с газетами и объявление на двери: полиция рассказала псковичам, как воры вычисляют пустующую квартиру 03.11.2025, 19:250 Первые экскурсии стартовали для гостей «Ночи искусств» в псковском музее 03.11.2025, 19:200 На одном участке трассы Р-23 «Псков» будет действовать ограничение скорости 4 ноября 03.11.2025, 19:000 Псковские пенсионерки потеряли более 200 тысяч рублей из-за телефонных мошенников
03.11.2025, 18:400 Конкурс юных чтецов «Табуреточка» состоится в Пскове 03.11.2025, 18:200 Марина Гаращенко проведет личные приемы граждан в Великих Луках 03.11.2025, 18:000 Психолог рассказала, как превратить мечты в реальность с помощью модели Джона Уитмора 03.11.2025, 17:400 Полиция Пскова продолжает искать 35-летнего мужчину с татуировкой эмблемы воинской части на плече
03.11.2025, 17:200 Водитель «Опеля» пострадал при лобовом столкновении с автобусом в Великолукском районе 03.11.2025, 17:000 «Ночь искусств» стартовала во Дворе Постникова в Пскове 03.11.2025, 16:400 За отсутствие спасательных жилетов оштрафовали 102 судовладельца в Псковской области 03.11.2025, 16:200 Михаил Ведерников пригласил псковичей написать Большой этнографический диктант
03.11.2025, 16:000 Эксперты предупредили о возможных мошеннических схемах на «Черную пятницу» 03.11.2025, 15:510 Столкновение на площади Героев-Десантников в Пскове попало на видео 03.11.2025, 15:400 Псковский театр драмы отметил 150-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» 03.11.2025, 15:200 До +11 градусов и облачную погоду, и дожди прогнозируют в Псковской области 4 ноября
03.11.2025, 15:000 В Пскове проверили ход работ по сохранению здания исторической ТЭЦ 03.11.2025, 14:400 В Псковской области определили чемпионов по подводной охоте 03.11.2025, 14:200 В Новоржеве на месте пустующей территории у школы появится зона ожидания для родителей и детей 03.11.2025, 14:000 Скончался автор закона об общественном контроле Валерий Борщев
03.11.2025, 14:000 «Постскриптум»: 10 лет трагедии над Синаем, новое расписание в Москву и Третья Мировая на пороге? 03.11.2025, 13:400 Участок дороги к озеру Полисто и Полистовскому заповеднику отремонтирован в Бежаницком округе 03.11.2025, 13:200 Псковичка стала чемпионкой СЗФО по пилонному спорту 03.11.2025, 13:000 «Постскриптум»: 10 лет трагедии над Синаем, новое расписание в Москву и Третья Мировая на пороге?
03.11.2025, 12:400 «Великий, могучий»: Выучить русский по видео. ВИДЕО 03.11.2025, 12:200 Более 300 малышей появились на свет в Псковской области в октябре 03.11.2025, 12:000 «Деловой полдень» с региональным управляющим Альфа-Банка. ВИДЕО 03.11.2025, 11:400 ДТП рядом с круговым перекрестком улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попало на видео
03.11.2025, 11:300 «Постскриптум»: 10 лет трагедии над Синаем, новое расписание в Москву и Третья мировая на пороге? 03.11.2025, 11:200 Ко Дню народного единства библиотеки Пскова подготовили выставки, квесты и этнодиктант 03.11.2025, 11:000 Сергей Вострецов поддержал новый законопроект о запрете увольнения по сокращению штатов ветеранов СВО 03.11.2025, 10:500 «Великий, могучий»: Выучить русский по видео
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru