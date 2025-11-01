Общество

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Дик Чейни, занимавший пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша - младшего, умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил журналист портала Punchbowl Джейк Шерман.

AP Photo/ Kamran Jebreili

«Дик Чейни умер в возрасте 84 лет в окружении своей семьи», - говорится в заявлении семьи политика, которое Шерман опубликовал в Х.

Чейни, будучи 46-м вице-президентом в течение двух сроков (2001-2009), предположительно, мог повлиять на вступление США в войну в Ираке, предполагает в свою очередь телеканал CNN.

Отмечается, что, являясь в течение продолжительного времени «ярым консерватором», политик отдал свой последний голос на президентских выборах 2024 года за либерального демократа, пишет ТАСС.

Ричард Брюс Чейни родился 30 января 1941 года в Линкольне (штат Небраска). У него остались жена Линн, дочери Лиз и Мэри Чейни и семь внуков.