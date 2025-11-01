Общество

14-летние островичи получили паспорта в День народного единства

День народного единства в Острове встретили торжественным мероприятием, в ходе которого юным островичам вручили паспорта граждан Российской Федерации. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

«Сегодняшний праздник символизирует гражданственность, поэтому у юношей и девушек на всю жизнь останется в памяти дата получения первого паспорта. Пожелал ребятам быть ответственными гражданами нашей большой Родины, уважать ее законы и традиции, оберегать наше наследие, учиться и трудиться с полной отдачей!» - написал глава округа.

Дмитрий Быстров поздравил островичей с Днем народного единства. «Действительно, в единстве сила нашего народа – так было, есть и будет всегда! С праздником!» - заключил он.