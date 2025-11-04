Общество

В Великих Луках впервые прошло обучение «Дистанционное консультирование исполнителей первой помощи на месте происшествия»

В Великолукском медицинском колледже была впервые реализована дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для старших врачей и диспетчеров скорой неотложной помощи «Дистанционное консультирование исполнителей первой помощи на месте происшествия», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

«Диспетчеры скорой помощи готовы оказывать дистанционное консультирование гражданам, вызывающим скорую помощь. Сотрудники скорой помощи надеются на совместное сотрудничество неравнодушных граждан в целях оказания первой помощи до приезда медицинских работников пострадавшим людям на месте происшествия!» - отметили в министерстве.

В симуляционном центре Великолукского медицинского колледжа состоялось вручение удостоверений 33 слушателям программы «Преподаватель/инструктор первой помощи» в рамках реализации региональной программы Псковской области «Организация массового обучения населения Псковской области оказанию первой помощи».

Всего в 2025 году на базе колледжа прошли подготовку 90 инструкторов/преподавателей первой помощи, включая 27 работников учреждений здравоохранения из города Великие Луки и девяти районов южной зоны Псковской области. Их главная миссия - обучить своих коллег по работе и жителей Псковской области навыкам оказания первой помощи и спасения жизни пострадавших.

Напомним, одно из старейших учебных заведений среднего профессионального образования Псковской области — Великолукский медицинский колледж — празднует свое 95-летие.