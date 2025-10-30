Общество

«С Родиной нашей вместе»: Великолукский медицинский колледж отмечает 95-летие

Одно из старейших учебных заведений среднего профессионального образования Псковской области — Великолукский медицинский колледж — празднует свое 95-летие. В преддверии этого знакового события корреспондент Псковской Ленты Новостей поговорил с директором колледжа Александром Шулаевым о том, как хранят историю в стенах учебного заведения, каких специалистов готовят для региона и почему работа здесь – это особая миссия.

— Александр Анатольевич, расскажите, как в колледже сохраняют память о первых преподавателях и выпускниках? Есть ли у вас уникальные архивные материалы или традиции, связанные с историей?

— Наш колледж возник в 1930 году, и у нас была специальная команда, которая плотно изучала его историю. Мы сделали для себя несколько открытий. Во-первых, мы установили точное первоначальное название — «Великолукский медицинский политехнический техникум». Год назад мы этого не знали. Во-вторых, мы нашли здание, где началось обучение — на улице Урицкого, дом 4 (до революции — Борисоглебская). Оно находилось рядом с Вознесенским собором и до революции принадлежало православной церкви, а затем было передано решением ревкома под учебное заведение. История у нас бурная: фельдшерско-акушерские курсы накануне войны, подготовка более 500 специалистов, работа в послевоенное время, филиал Псковского медучилища и, наконец, статус самостоятельного Великолукского училища, которое впоследствии вобрало в себя другие медицинские образовательные организации области, включая Невельское училище. Вся эта работа ведется под девизом «С Родиной нашей вместе». Каждая учебная группа получила задание: кто-то изучает историю, кто-то — биографии директоров, кто-то ухаживает за могилами ветеранов, проводит военно-патриотические акции.

Фото: ГБПОУ ПО Великолукский медицинский колледж / ВКонтакте

— Как колледж планирует отмечать юбилей?

— К юбилею мы уже открыли три новых кабинета: русского языка и литературы имени А.С. Пушкина, математики имени Софьи Ковалевской и кабинет студенческого самоуправления имени Марии Сизовой. Кстати, по нашей инициативе, которую поддержала Псковская Лента Новостей, Марии Дмитриевне, которой сейчас 101 год, было присвоено звание «Почетный гражданин города Великие Луки».

Главное мероприятие состоится 5 ноября в Великолукском драматическом театре, который предоставил нам свою площадку. Мы планируем необычное действо: оно разделено на две части. Первая — торжественная, с поздравлениями и награждениями. Мы ждем гостей из правительства Псковской области, министерства здравоохранения, представителей Беларуси и Ленинградской области. Вторая часть — концерт-история «С Родиной нашей вместе». Мы через газетные архивы, прежде всего «Великолукской правды», покажем, как деятельность колледжа всегда была связана с интересами страны: борьба с инфекциями в 30-е, подготовка кадров для войны, работа студенческих отрядов на стройках пятилеток, в Молдавии, шефская помощь в районах области. Расскажем и о современности — о наших студентках, которые на каникулах работали волонтерами в военном госпитале в Курске.

На следующий день, 6 ноября, мы проведем большой спортивный праздник — сдачу норм ГТО в спорткомплексе «Строитель», которым и завершим юбилейные торжества.

Хочу подчеркнуть, что нас поддержали благотворители: заводы «Подъемные машины», «Велмаш», Великолукский молочный комбинат, а также получили большую поддержку от Псковской областной клинической больницы. Мы надеемся на участие руководителей всей системы здравоохранения области. Наша цель — синхронизировать интересы студентов и медицинских учреждений, как говорит министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— Кто из ваших выпускников стал настоящей легендой, человеком, внесшим значительный вклад в развитие медицины региона или страны?

— Сложно выделить одну легенду, мы гордимся многими. Например, проректор по учебной работе Великолукской академии физической культуры Екатерина Андриянова, недавно награжденная званием «Заслуженный работник Псковской области». Руководитель Великолукского филиала Роспотребнадзора — тоже наш выпускник. Бригада скорой помощи из Великих Лук, ставшая чемпионами России по медицине катастроф — наши ребята. Наш колледж постоянно показывает высокие результаты в чемпионатах «Молодые профессионалы». А в этом году мы вручили 7000-й диплом с послевоенного времени. Его получила Анастасия Смирнова, которая теперь работает участковым фельдшером в Великих Луках. Такими девчонками мы очень гордимся.

— Как удается сохранять коллектив опытных преподавателей и привлекать молодых специалистов? С какими основными трудностями сталкивается среднее медицинское образование сегодня?

— Ситуация сложная, как и везде, но в медицинском образовании — особенно. Наш педагог по профильным дисциплинам должен иметь два образования — и медицинское, и педагогическое. Из-за уровня оплаты труда некоторые коллеги уходят в практическое здравоохранение или в другие города. Но ядро коллектива сохраняется — это люди, которые любят свою работу и студентов. Молодые педагоги, которые к нам приходят, — это чаще всего наши же выпускники, получившие педагогическое образование. Они знают нашу жизнь изнутри. Нехватку кадров частично компенсируем за счет совместителей из практического здравоохранения.

Важно отметить еще то, что у нас сохраняется высокий конкурс, особенно на лечебное отделение. Главные врачи высоко ценят наших выпускников. Качество колледжа — это прежде всего наши студенты. Кроме того, у нас активно работает многофункциональный центр прикладных квалификаций, где проходят обучение, переподготовку и аттестацию около 1200 человек в год. Мы гордимся своим симуляционным центром с семью практическими боксами. А в нашем общежитии есть часовня Святого Пантелеимона и Святого Луки Крымского, что создает особую атмосферу.

— А что лично для вас значит этот колледж? Почему работа здесь – это больше, чем просто должность?

— Мне интересно жить. Я был завучем и директором школ, начальником управления образования, дважды избирался депутатом областного Собрания. Видимо, так было уготовано, что завершаю свою трудовую деятельность здесь. В этой работе есть огромное чувство ответственности перед людьми. Важно, чтобы наши выпускники пришли в здравоохранение не просто как специалисты, а как люди, понимающие свою миссию, стремящиеся к культуре, эстетике и тому, чтобы делать жизнь вокруг ярче и добрее. Это и есть самое ценное.

Беседовала Алена Балан