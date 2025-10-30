Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
Гастроужин «Традиции русского застолья»
ESG-активность на Некрасова
«Гельдт» «Счастливый столик»
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Новогодний корпоратив
Денис Иванов об округе №15
О новый местах для туристов
Завершается строительство «Надвратного дома»
где подают лучший завтрак
Как устроить свидание мечты?
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Общество 30.10.2025 16:210 В Пскове высадили «умный» сквер на улице Некрасова. ФОТОРЕПОРТАЖ 31.10.2025 10:170 Число авиарейсов между Псковом и Москвой сократилось с 14 до 10 в неделю 31.10.2025 09:550 «С Родиной нашей вместе»: Великолукский медицинский колледж отмечает 95-летие 31.10.2025 09:540 Продлевать отдых на День народного единства планируют 8% работающих псковичей — опрос 31.10.2025 09:300 126 лет назад был спущен на воду легендарный крейсер «Варяг» 31.10.2025 09:150 Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства
 
 
 
Самое популярное 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре 27.10.2025 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД 28.10.2025 11:245 В декорациях ликвидации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«С Родиной нашей вместе»: Великолукский медицинский колледж отмечает 95-летие

31.10.2025 09:55|ПсковКомментариев: 0

Одно из старейших учебных заведений среднего профессионального образования Псковской области — Великолукский медицинский колледж — празднует свое 95-летие. В преддверии этого знакового события корреспондент Псковской Ленты Новостей поговорил с директором колледжа Александром Шулаевым о том, как хранят историю в стенах учебного заведения, каких специалистов готовят для региона и почему работа здесь – это особая миссия.

 

— Александр Анатольевич, расскажите, как в колледже сохраняют память о первых преподавателях и выпускниках? Есть ли у вас уникальные архивные материалы или традиции, связанные с историей?

— Наш колледж возник в 1930 году, и у нас была специальная команда, которая плотно изучала его историю. Мы сделали для себя несколько открытий. Во-первых, мы установили точное первоначальное название — «Великолукский медицинский политехнический техникум». Год назад мы этого не знали. Во-вторых, мы нашли здание, где началось обучение — на улице Урицкого, дом 4 (до революции — Борисоглебская). Оно находилось рядом с Вознесенским собором и до революции принадлежало православной церкви, а затем было передано решением ревкома под учебное заведение. История у нас бурная: фельдшерско-акушерские курсы накануне войны, подготовка более 500 специалистов, работа в послевоенное время, филиал Псковского медучилища и, наконец, статус самостоятельного Великолукского училища, которое впоследствии вобрало в себя другие медицинские образовательные организации области, включая Невельское училище. Вся эта работа ведется под девизом «С Родиной нашей вместе». Каждая учебная группа получила задание: кто-то изучает историю, кто-то — биографии директоров, кто-то ухаживает за могилами ветеранов, проводит военно-патриотические акции.

Фото: ГБПОУ ПО Великолукский медицинский колледж / ВКонтакте

— Как колледж планирует отмечать юбилей?

— К юбилею мы уже открыли три новых кабинета: русского языка и литературы имени А.С. Пушкина, математики имени Софьи Ковалевской и кабинет студенческого самоуправления имени Марии Сизовой. Кстати, по нашей инициативе, которую поддержала Псковская Лента Новостей, Марии Дмитриевне, которой сейчас 101 год, было присвоено звание «Почетный гражданин города Великие Луки».

Главное мероприятие состоится 5 ноября в Великолукском драматическом театре, который предоставил нам свою площадку. Мы планируем необычное действо: оно разделено на две части. Первая — торжественная, с поздравлениями и награждениями. Мы ждем гостей из правительства Псковской области, министерства здравоохранения, представителей Беларуси и Ленинградской области. Вторая часть — концерт-история «С Родиной нашей вместе». Мы через газетные архивы, прежде всего «Великолукской правды», покажем, как деятельность колледжа всегда была связана с интересами страны: борьба с инфекциями в 30-е, подготовка кадров для войны, работа студенческих отрядов на стройках пятилеток, в Молдавии, шефская помощь в районах области. Расскажем и о современности — о наших студентках, которые на каникулах работали волонтерами в военном госпитале в Курске.

На следующий день, 6 ноября, мы проведем большой спортивный праздник — сдачу норм ГТО в спорткомплексе «Строитель», которым и завершим юбилейные торжества.

Хочу подчеркнуть, что нас поддержали благотворители: заводы «Подъемные машины», «Велмаш», Великолукский молочный комбинат, а также получили большую поддержку от Псковской областной клинической больницы. Мы надеемся на участие руководителей всей системы здравоохранения области. Наша цель — синхронизировать интересы студентов и медицинских учреждений, как говорит министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— Кто из ваших выпускников стал настоящей легендой, человеком, внесшим значительный вклад в развитие медицины региона или страны?

— Сложно выделить одну легенду, мы гордимся многими. Например, проректор по учебной работе Великолукской академии физической культуры Екатерина Андриянова, недавно награжденная званием «Заслуженный работник Псковской области». Руководитель Великолукского филиала Роспотребнадзора — тоже наш выпускник. Бригада скорой помощи из Великих Лук, ставшая чемпионами России по медицине катастроф — наши ребята. Наш колледж постоянно показывает высокие результаты в чемпионатах «Молодые профессионалы». А в этом году мы вручили 7000-й диплом с послевоенного времени. Его получила Анастасия Смирнова, которая теперь работает участковым фельдшером в Великих Луках. Такими девчонками мы очень гордимся.

— Как удается сохранять коллектив опытных преподавателей и привлекать молодых специалистов? С какими основными трудностями сталкивается среднее медицинское образование сегодня?

— Ситуация сложная, как и везде, но в медицинском образовании — особенно. Наш педагог по профильным дисциплинам должен иметь два образования — и медицинское, и педагогическое. Из-за уровня оплаты труда некоторые коллеги уходят в практическое здравоохранение или в другие города. Но ядро коллектива сохраняется — это люди, которые любят свою работу и студентов. Молодые педагоги, которые к нам приходят, — это чаще всего наши же выпускники, получившие педагогическое образование. Они знают нашу жизнь изнутри. Нехватку кадров частично компенсируем за счет совместителей из практического здравоохранения.

Важно отметить еще то, что у нас сохраняется высокий конкурс, особенно на лечебное отделение. Главные врачи высоко ценят наших выпускников. Качество колледжа — это прежде всего наши студенты. Кроме того, у нас активно работает многофункциональный центр прикладных квалификаций, где проходят обучение, переподготовку и аттестацию около 1200 человек в год. Мы гордимся своим симуляционным центром с семью практическими боксами. А в нашем общежитии есть часовня Святого Пантелеимона и Святого Луки Крымского, что создает особую атмосферу.

— А что лично для вас значит этот колледж? Почему работа здесь – это больше, чем просто должность?

— Мне интересно жить. Я был завучем и директором школ, начальником управления образования, дважды избирался депутатом областного Собрания. Видимо, так было уготовано, что завершаю свою трудовую деятельность здесь. В этой работе есть огромное чувство ответственности перед людьми. Важно, чтобы наши выпускники пришли в здравоохранение не просто как специалисты, а как люди, понимающие свою миссию, стремящиеся к культуре, эстетике и тому, чтобы делать жизнь вокруг ярче и добрее. Это и есть самое ценное.

Беседовала Алена Балан

Теги: #Великие Луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 172 человека
31.10.2025, 11:030 В Госдуме предложили увеличить пособие по беременности и родам для жительниц сел 31.10.2025, 10:480 «На пятой передаче»: Изменения на дорогах Пскова 31.10.2025, 10:310 Замыкание проводки стало причиной двух пожаров в жилых домах в Псковской области 31.10.2025, 10:170 Число авиарейсов между Псковом и Москвой сократилось с 14 до 10 в неделю
31.10.2025, 10:110 «Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram* 31.10.2025, 10:010 Иеромонах Варнава возглавил Великолукскую епархию 31.10.2025, 09:550 «С Родиной нашей вместе»: Великолукский медицинский колледж отмечает 95-летие 31.10.2025, 09:540 Продлевать отдых на День народного единства планируют 8% работающих псковичей — опрос
31.10.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Как избавить псковские дворы от автохлама? 31.10.2025, 09:300 126 лет назад был спущен на воду легендарный крейсер «Варяг» 31.10.2025, 09:150 Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства 31.10.2025, 09:000 Команда псковского УФСИН по футболу стала пятикратным чемпионом первенства «Динамо»
31.10.2025, 08:490 ДТП с участием автобуса произошло на Рижском проспекте в Пскове 31.10.2025, 08:400 Глава ФССП назвал портрет типичного должника 31.10.2025, 08:200 Как распознать инсульт по методу «УДАР», рассказали в псковском облздраве 31.10.2025, 08:000 Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов
31.10.2025, 07:300 Международный день экономии отмечается сегодня 31.10.2025, 07:000 10 лет прошло со дня авиакатастрофы над Синайским полуостровом, в которой погибли девять псковичей 30.10.2025, 23:310 Подрядчик, ремонтирующий кадетскую школу в Великих Луках, арестован по делу о мошенничестве 30.10.2025, 22:320 Капитальный ремонт детского сада «Золотой петушок» в Тямше завершили
30.10.2025, 22:050 В тисках прокрастинации: психолог рассказала, как повысить продуктивность 30.10.2025, 21:400 Псковская область готова к снегопадам с 156 единицами техники  30.10.2025, 21:170 В Пскове произошло ДТП на мосту Александра Невского 30.10.2025, 20:400 Псковичка на год лишилась прав
30.10.2025, 20:200 В реестре псковских экскурсоводов появился гид со знанием французского 30.10.2025, 20:000 Псковичка за 7 минут украла товары из магазина и расплатилась шоколадками с таксистом 30.10.2025, 19:430 Антон Мороз обсудил с жителями дома №33 на Октябрьском проспекте создание ТОС 30.10.2025, 19:400 Сын Медведева обратился к «Единой России» с призывом
30.10.2025, 19:350 «Онлайн-брифинг»: Кампания по имущественным налогам-2025. ВИДЕО 30.10.2025, 19:270 Для комфорта и безопасности: в Великих Луках завершились масштабные дорожные работы 30.10.2025, 19:200 Интерактив: Поматросил и бросил 30.10.2025, 19:030 В Печорах мужчина убил знакомого ударами в живот
30.10.2025, 18:400 Оркестр из Пскова проекта «Детская филармония» выступил в Петрозаводске 30.10.2025, 18:240 «Великий, могучий»: Коварное ударение 30.10.2025, 18:220 «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона? ВИДЕО 30.10.2025, 18:221 Способы изменить данные о собственнике в квитанции за капремонт назвали псковичам
30.10.2025, 18:170 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме. ВИДЕО 30.10.2025, 18:150 День в истории ПЛН. 30 октября 30.10.2025, 18:030 Псковичам рассказали, какие сложности навалились на «СитиИнвестГрупп» в условиях санкций 30.10.2025, 17:560 Студенты повторят партизанский путь в псковских болотах
30.10.2025, 17:530 Два взгляда, две палитры: в Пскове откроется выставка петербургских художников 30.10.2025, 17:490 Более 3,5 тонны макулатуры собрали псковичи в рамках акции «Вторсырье в помощь животным» 30.10.2025, 17:460 В «СитиИнвестГрупп» рассказали, как город справляется с внезапными снегопадами 30.10.2025, 17:425 Маркетплейс накидывает удавку
30.10.2025, 17:420 Санатории и турбазы Псковского облсовпрофа участвуют в международном форуме 30.10.2025, 17:410 В 2025 году в Псковской области сумма начисленных имущественных налогов выросла на 9%  30.10.2025, 17:350 Архив раскрыл происхождение рыб, обитающих в псковских водоемах 30.10.2025, 17:310 Подготовка техники «СитиИнвестГрупп» к зиме завершена на 99%
30.10.2025, 17:241 77 лет на страже прав трудящихся в Псковской области 30.10.2025, 17:220 Почти 60% налоговых уведомлений псковичам отправили онлайн 30.10.2025, 17:190 Псковичам рассказали, как дорожники борются с обледенением тротуаров 30.10.2025, 17:170 Ввоз 42 кг небезопасного мёда из Беларуси пресекли в Псковской области
30.10.2025, 17:043 Чтобы город дышал: Сбер озеленил улицу Некрасова в Пскове 30.10.2025, 17:030 Торжество по случаю 77-летия Псковского облсовпрофа. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.10.2025, 17:000 На традиционное русское застолье приглашают псковичей 5 декабря 30.10.2025, 16:540 Опубликована программа первого псковского фестиваля «Кроха-фест»
30.10.2025, 16:400 «Пастырь»: Молитва об усопших 30.10.2025, 16:360 Псковский музей представит более 100 картин к вековому юбилею художника Малевского 30.10.2025, 16:331 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Аналогов нет 30.10.2025, 16:331 Куда делись летние пыльные бури в Пскове, рассказал директор «СитиИнвестГрупп»
30.10.2025, 16:280 Молодёжную политику обсудили совместно депутаты, представители правительства и члены Молодёжного парламента 30.10.2025, 16:250 Псковича поймали на краже шампуней для последующей продажи 30.10.2025, 16:210 В Пскове высадили «умный» сквер на улице Некрасова. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.10.2025, 16:161 Лев Шлосберг* выступил с последним словом в суде
30.10.2025, 16:090 «СитиИнвестГрупп» обеспечило запас реагентов для псковских дорог ещё до начала сезона 30.10.2025, 16:060 Детские сосиски Великолукского мясокомбината не прошли проверку в Удмуртии 30.10.2025, 15:540 Мужчина в черной шапке пропал в красногородской деревне Саурово 30.10.2025, 15:490 Как псковичи могут исправить ошибки в расчетах, ответили в налоговой
30.10.2025, 15:330 «Деловая Россия» приглашает псковичей на практикум о стратегиях для бизнеса в турбулентное время  30.10.2025, 15:230 Идею первоочередной реставрации вовлечённых в хозяйственный оборот зданий-памятников поддержали депутаты 30.10.2025, 15:090 GURAVI приглашает псковичей на мастер-класс по созданию цветочных композиций 30.10.2025, 15:020 Псковская область впервые присоединилась к Всероссийскому научно-технологическому диктанту
30.10.2025, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об уплате имущественных налогов 30.10.2025, 14:520 Этим летом трава в Пскове росла, как в тропиках — «СитиИнвестГрупп» 30.10.2025, 14:362 Взнос на капремонт в Псковской области вырастет в 2026 году на 12% 30.10.2025, 14:210 В график вывоза ТКО включили площадку на улице Загородной в псковской деревне Хотицы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru