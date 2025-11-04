Общество

Михаил Ведерников: День работника суда мы отмечаем в этом году впервые

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников судов и ветеранов судебной системы с профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

«День работника суда мы отмечаем в этом году впервые. Установление профессионального праздника подчеркивает значимость судебной власти для российского государства и глубокое уважение к труду всех, кто работает в этой сфере», - говорит Михаил Ведерников.

Губернатор отмечает профессионализм псковских судей, их преданность своему делу, честность, принципиальность и постоянное стремление к совершенствованию своих знаний, а также благодарит сотрудников аппаратов судов за дисциплинированность, ответственность и слаженную работу по обеспечению деятельности судебной системы. По словам главы региона, каждый из них вносит весомый вклад в осуществление правосудия и защиту прав граждан и организаций, обеспечение справедливости, законности и уважения к правам человека.

«Выражаю признательность ветеранам, стоявшим у истоков основания судебной системы. Вы многие годы вносили весомый вклад в дело укрепления правосудия. Сегодня молодые сотрудники бережно хранят профессиональные традиции, заложенные вами. Благодарю всех работников судов за кропотливый труд по обеспечению законности, защиты прав и интересов граждан. Уверен, что и впредь вы на самом высоком уровне будете справляться с поставленными задачами. Желаю вам неиссякаемой энергии, успехов в вашем благородном деле, профессионального мастерства, крепкого здоровья и благополучия!» - поздравляет Михаил Ведерников.