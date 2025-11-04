Общество

«Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о местном самоуправлении и охране памятников. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 ноября.

Гость студии — председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним основные решения октябрьской сессии регионального парламента, а также вопросы местного самоуправления и охраны объектов культурного наследия.

Что решит повышение взносов за капремонт многоквартирных домов? Какие полномочия добавили в компетенцию регионального министерства ОКН и как это поможет в реальном деле охраны памятников? Какие изменения внесены в действующий закон «О статусе главы муниципального образования»?