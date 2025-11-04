Общество

Антон Минаков в шестой раз доставил гуманитарный груз в зону СВО

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в шестой раз прибыл в зону специальной военной операции с гуманитарной миссией, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение ЛДПР

В рамках очередной командировки в зону проведения специальной военной операции Антон Минаков сделал две остановки для передачи гуманитарного груза. Первая часть гуманитарной помощи, в которую вошли маскировочные сети, продукты питания и многое другое, была передана бойцам, находящимся в Белгородской области.

Вторую остановку координатор Псковского регионального отделения ЛДПР совершил уже в Запорожской области, где встретился с бойцами Псковской 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Бойцам он передал не только гуманитарную помощь, собранную неравнодушными псковичами, но и автомобиль марки «Нива», которую для бойцов приобрели волонтеры «Надежного тыла».

«Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе, формировании и доставке гуманитарного груза нашим военным. Это в очередной раз доказывает, что только совместными усилиями мы сможем добиться великих результатов! Отдельно хочу выразить благодарность нашим ребятам, находящимся в зоне боевых действий. Они настоящие герои, которые, не жалея себя, ежедневно обеспечивают безопасность нашей родины. Вместе – мы сила, и победа обязательно будет за нами!» - прокомментировал Антон Минаков.