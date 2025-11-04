Общество

Псковская область показала наибольший рост активности в области ИИ

Билайн Big Data & AI (команда по развитию искусственного интеллекта и больших данных) вместе с Институтом анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского государственного университета (ТГУ) и экспертно-аналитической компанией «Киберия» представили результаты ежегодного индекса активности регионов в области искусственного интеллекта за 2024–2025 год. Итоги второго индекса, составленного нейросетью, объявили 30 октября на VII Форуме «Открытые данные» в Казани.

В пресс-конференции приняли участие заместитель министра цифрового развития связи и коммуникаций РФ Сергей Кучушев, заместитель директора по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайн Нина Матвиенко, гендиректор Университетского консорциума исследователей больших данных Вячеслав Гойко.

Лидерами индекса в этом году стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, также в топ-10 вошли Новосибирская, Томская, Свердловская, Нижегородская, Самарская, Ростовская области и Краснодарский край.

На презентации отметили не только лидеров общего рейтинга этого года, но и те регионы, которые показали наибольший рост. Это Псковская область (на 38 мест выше), Смоленская область (+34), Липецкая (+33), Владимирская (+32) и Брянская области (+32).

«Уже второй год подряд с помощью искусственного интеллекта мы измеряем, как регионы страны включаются в технологическое настоящее и будущее. Могу с уверенностью сказать, что этот рейтинг — гораздо больше, чем просто список из регионов-лидеров. Это мощный аналитический инструмент, отражающий темпы и качество развития ИИ в России. В этом году рейтинг вырос, появились новые источники данных и усовершенствованная методология — все это позволяет не только выделить лучших, но и увидеть ключевые тренды, направления роста и реальные векторы развития ИИ-экосистемы страны. Мы видим, как растет интерес к ИИ, не только со стороны общественности, но и компаний. Но этот интерес стал подкрепляться действиями и обретать конкретные формы. Технологии сегодня меняют подходы ко всем сферам жизни в целом, делая их более эффективными и доступными. Мы видим, что именно региональная активность в масштабах всей страны — это настоящий драйвер цифровой трансформации России. Её поддержка и развитие — наша общая задача», - сказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

«Индекс активности становится ежегодным и позволяет нам с вами увидеть одну из точек взгляда на проникновение ИИ в повседневную жизнь и образование, увидеть заинтересованность работодателей внедрять ИИ или развивать с помощью ИИ-технологий новые сервисы. За последние годы такие понятия как ИИ-агент, генеративные модели и цифровой двойник стали обычными при описание новых сервисов и продуктов, запускаемых на ИТ-рынке России. ИИ становится повседневным инструментом для ускорения достижения результатов в различных областях нашей жизни и экономики. Безусловно важно чтобы в регионах продолжались создаваться точки притяжений инноваций, такие, как Казань и Иннополис, Томск и Институт анализа данных и искусственного интеллекта, созданного на базе ТГУ», — добавил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Кучушев,

Для составления рейтинга команда Билайна обучила нейросеть на более чем 4,5 миллиона записей. Искусственный интеллект использовал данные из разных сфер — научной, образовательной, кадровой, а также оценил популярность темы ИИ в интернет-запросах и публикациях в медиа. Чтобы определить лидеров, нейросеть проанализировала более 76 000 вакансий, 17 000 научных публикаций, более 4 млн публикаций в медиа и 2000 образовательных программ. Данные для анализа предоставила команда Томского государственного университета и компания «Киберия».

В этом году методология индекса частично изменилась, но неизменным остался искусственный интеллект. От сбора исходных данных к фильтрации, от очистки к нормализации, от определения весов к финальному расчету — весь процесс строится на прозрачных и верифицируемых принципах. Кардинальное изменение этого года — отказ от участия экспертов в определении весов категорий. Вместо гибридной модели (эксперты + ИИ) используется консенсусная оценка пяти больших языковых моделей: ChatGPT, Grok, GigaChat, DeepSeek, Le Chat. Еще одним важным новшеством стала номинация «Образование», в рамках которой оценивались доступность и качество ИИ-программ в вузах.

«Любые новые данные и оценки, а в особенности такие комплексные, позволяют не только определить свое место на этой “карте развития”, но и глубже понять, как развивается искусственный интеллект в разных отраслях и регионах, выявлять паттерны и практики, которые могут становиться новыми стандартами. Такой подход делает индекс практическим ориентиром для бизнеса и представителей власти, заинтересованных в развитии искусственного интеллекта. Томская область показывает стабильные темпы развития ИИ благодаря высокому уровню научных исследований и активной поддержке инноваций в регионе. Мы видим, что развитие ИИ-технологий помогает создавать новые высокотехнологичные рабочие места и повышать качество жизни людей через внедрение инновационных решений в образование, здравоохранение и промышленность»,— сказала заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова.

В текущем году российская экосистема искусственного интеллекта переживает этап активного роста и трансформации, что показывают данные индекса. Произошел взрывной рост медиаактивности — на 266,5% выросло количество публикаций по теме ИИ и анализа данных. Параллельно с этим и научное сообщество нарастило мощности. Количество научных публикаций выросло на 46,3%, что свидетельствует об укреплении исследовательской базы в области искусственного интеллекта. Регионы активно инвестируют в фундаментальные исследования, создавая долгосрочный потенциал для ИИ-индустрии. Однако ситуация с работой показывает обратную тенденцию: вакансий в области искусственного интеллекта стало меньше — около девяти тысяч. Рынок труда становится более узкоспециализированным, требуя конкретных компетенций вместо общих ИТ-навыков с упоминанием ИИ.

«Индекс активности регионов по развитию ИИ представляет собой карту экосистемы искусственного интеллекта в России. Он демонстрирует, насколько тесно "здесь и сейчас" связаны наука, образование, бизнес и государство в построении цифрового будущего. Для нас важно, что основой Индекса стали открытые данные и объективные алгоритмы. Благодаря этому мы видим реальную динамику изменений. Университеты играют здесь ключевую роль: они формируют человеческий капитал и создают условия для появления новых технологий и компетенций. То, что сегодня ИИ развивается не только в столицах, но и в регионах — это главный результат»,— заключил директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского госуниверситета Вячеслав Гойко.

Публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо регионов.

