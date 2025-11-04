Общество

День руководителя проектов отмечают 6 ноября

Ежегодно первый четверг ноября в ряде стран отмечается День руководителя проектов, или День проектного менеджера, также он известен как Международный день управления проектами.

Инициаторами учреждения такого профессионального праздника в 2004 году выступили сотрудники Международного института обучения, штаб-квартира которого расположена в США, с целью признания усилий и важной роли, которую играют профессиональные проектные менеджеры в управлении и реализации проектов в различных сферах деятельности.

Не секрет, что сегодня проектная деятельность является неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса, причем не зависимо от сферы деятельности компании / организации (ИТ-сфера, строительство, медицина, образование и т.д.). Проекты могут быть масштабно-глобальными – и по срокам, и по ресурсам, или совсем небольшими, но они необходимы для успешного развития компании. И именно проектные менеджеры отвечают за планирование и управление ресурсами, контролируют сроки, бюджет и достижение поставленных целей в рамках проекта.

Поэтому такие специалисты должны обладать не только профессиональными знаниями и навыками – умение разрабатывать проект в деталях, определять цели, задачи, сроки, бюджет, ресурсы, анализировать потенциальные риски и разрабатывать стратегии их минимизации, управлять командой; но и определенными личностными качествами – ответственность, умение расставлять приоритеты, коммуникабельность, широкий кругозор, стрессоустойчивость, лидерские и другие управленческие навыки, пишет calend.ru.

Благодаря профессионализму проектного менеджера, можно эффективно реализовать проект даже в условиях экономической и политической нестабильности, при ограниченных ресурсах и возможных рисках. Кстати, в настоящее время существуют образовательные программы для подготовки таких специалистов и профессиональное сообщество управляющих проектами.