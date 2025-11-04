Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
«Гельдт»
ПЛН 25 лет
где подают лучший завтрак
Новогодний корпоратив
«Гельдт» «Счастливый столик»
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
Гастроужин «Традиции русского застолья»
77 лет на страже прав трудящихся
Город Рождества
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 04.11.2025 21:410 На Северо-Западе ожидается пасмурная и дождливая погода 06.11.2025 07:000 День руководителя проектов отмечают 6 ноября 05.11.2025 22:030 Судьям Псковской области вручили удостоверения, подписанные президентом РФ 05.11.2025 22:000 В России набирают популярность комплексные операции в пластической хирургии 05.11.2025 21:430 Члены псковских профсоюзов могут получить скидки более чем в 200 организациях региона 05.11.2025 21:220 Размер больничных в России увеличат в 2026 году
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 30.10.2025 19:200 Интерактив: Поматросил и бросил 01.11.2025 18:031 Интерактив: Псковский морж у Мирожского монастыря
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День руководителя проектов отмечают 6 ноября

06.11.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно первый четверг ноября в ряде стран отмечается День руководителя проектов, или День проектного менеджера, также он известен как Международный день управления проектами.

Инициаторами учреждения такого профессионального праздника в 2004 году выступили сотрудники Международного института обучения, штаб-квартира которого расположена в США, с целью признания усилий и важной роли, которую играют профессиональные проектные менеджеры в управлении и реализации проектов в различных сферах деятельности.

Не секрет, что сегодня проектная деятельность является неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса, причем не зависимо от сферы деятельности компании / организации (ИТ-сфера, строительство, медицина, образование и т.д.). Проекты могут быть масштабно-глобальными – и по срокам, и по ресурсам, или совсем небольшими, но они необходимы для успешного развития компании. И именно проектные менеджеры отвечают за планирование и управление ресурсами, контролируют сроки, бюджет и достижение поставленных целей в рамках проекта.

Поэтому такие специалисты должны обладать не только профессиональными знаниями и навыками – умение разрабатывать проект в деталях, определять цели, задачи, сроки, бюджет, ресурсы, анализировать потенциальные риски и разрабатывать стратегии их минимизации, управлять командой; но и определенными личностными качествами – ответственность, умение расставлять приоритеты, коммуникабельность, широкий кругозор, стрессоустойчивость, лидерские и другие управленческие навыки, пишет calend.ru.

Благодаря профессионализму проектного менеджера, можно эффективно реализовать проект даже в условиях экономической и политической нестабильности, при ограниченных ресурсах и возможных рисках. Кстати, в настоящее время существуют образовательные программы для подготовки таких специалистов и профессиональное сообщество управляющих проектами.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 97 человек
06.11.2025, 07:000 День руководителя проектов отмечают 6 ноября 06.11.2025, 00:390 В Пскове пропал 32-летний мужчина в черном костюме Adidas 05.11.2025, 22:030 Судьям Псковской области вручили удостоверения, подписанные президентом РФ 05.11.2025, 22:000 В России набирают популярность комплексные операции в пластической хирургии
05.11.2025, 21:430 Члены псковских профсоюзов могут получить скидки более чем в 200 организациях региона 05.11.2025, 21:220 Размер больничных в России увеличат в 2026 году 05.11.2025, 21:020 Восемь объектов ЖКХ обновляют в Псковской области в рамках нацпроекта 05.11.2025, 20:400 Псковский облсовпроф обсудил сотрудничество в области образования с Брестом
05.11.2025, 20:200 Псковские курсанты стали победителями и призерами на областных соревнованиях по рукопашному бою 05.11.2025, 20:000 На осужденных женщин не наденут наручники 05.11.2025, 19:400 Псковичи могут принять участие в диктанте «Наши налоги – достойное будущее детей» 05.11.2025, 19:310 Псковская область показала наибольший рост активности в области ИИ
05.11.2025, 19:200 Форум «Доброволье.60» стартовал в Печорах 05.11.2025, 19:000 Псковский район успешно проводит зимовку скота: надои растут несмотря на сезон 05.11.2025, 18:400 Команда «5 верст» из Пскова получила благодарность за развитие ЗОЖ на всероссийской конференции в Москве 05.11.2025, 18:202 «Коммунальный ликбез»: Законодательные новации в сфере обращения с ТКО. ВИДЕО
05.11.2025, 18:050 Псковские курсанты завоевали медали на чемпионате региона по самбо 05.11.2025, 18:041 В ПТС объяснили, почему температура батарей в отопительный сезон варьируется 05.11.2025, 18:000 «Квадратные метры»: Олег Брячак об изменениях в сфере ипотечного кредитования 05.11.2025, 17:580 На улице Железнодорожной в Пскове установили новые знаки и «лежачего полицейского»
05.11.2025, 17:540 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о местном самоуправлении и охране памятников. ВИДЕО 05.11.2025, 17:520 Сотрудники великолукского завода провели субботник на берегу Ловати 05.11.2025, 17:500 Стартует прием заявок на VI муниципальный конкурс молодежных проектов «Есть идея!» 05.11.2025, 17:480 Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
05.11.2025, 17:470 В Порховском округе возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего содержания школы 05.11.2025, 17:440 Трехногая косуля сбежала из псковского подворья «Птичий дворик» 05.11.2025, 17:390 «Сила России – в единстве народа»: в Пскове продолжили отмечать государственный праздник 05.11.2025, 17:250 Подстреленного аиста спасли ростовские орнитологи
05.11.2025, 17:190 Юрий Бурлин: Есть хороший инструмент — это ТОС 05.11.2025, 17:000 Ресторан «Гельдт» ищет псковских мастеров для создания уникальной новогодней елки 05.11.2025, 16:540 Двое мужчин оштрафованы в Пскове за ДТП из-за неаккуратного выезда со второстепенной дороги 05.11.2025, 16:500 Антон Минаков в шестой раз доставил гуманитарный груз в зону СВО
05.11.2025, 16:490 Пскович вошел в число лучших участников по итогам первого этапа конкурса «Наука. Территория героев» 05.11.2025, 16:270 Колесо оторвалось у «Жигулей» напротив псковского Дома офицеров 05.11.2025, 16:250 Документы и технику изъяли приставы в великолукской организации 05.11.2025, 16:200 Арестован виновник смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
05.11.2025, 15:590 В Великих Луках впервые прошло обучение «Дистанционное консультирование исполнителей первой помощи на месте происшествия» 05.11.2025, 15:520 Пушкинский заповедник приглашает псковичей на «Гляделки-посиделки» 05.11.2025, 15:410 В псковском управлении Росгвардии прошёл молебен в честь Казанской иконы Божией Матери 05.11.2025, 15:401 Алексей Севастьянов: Люди осознают, что капремонт к ним придет
05.11.2025, 15:330 Александр Козловский передал юнармейцам спортивную винтовку и макет пистолета 05.11.2025, 15:300 Воспитанники псковской «Бригантины» заняли первые места на соревнованиях «Аэроосень» 05.11.2025, 15:200 Голосование за подключение интернета в 28 псковских деревнях продлится до 9 ноября  05.11.2025, 15:170 В Пскове возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Рижском проспекте
05.11.2025, 15:150 Псковичей приглашают принять участие в открытых соревнованиях по воркауту 05.11.2025, 15:070 Алексей Севастьянов: Ответственность за ремонт школ должна быть коллективной 05.11.2025, 15:000 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 05.11.2025, 14:590 Более 700 посетителей стали частью «Ночи искусств» в псковском музее
05.11.2025, 14:560 Гости «Михайловского» делятся фото- и видеокадрами первых заморозков 05.11.2025, 14:550 В закупках медизделий для великолукской больницы усмотрели нарушение конкурентных процедур 05.11.2025, 14:430 В псковском храме пройдёт лекция «О значении числа 40 в православии» 05.11.2025, 14:350 Псковичи могут заявиться на звание заслуженного добровольца региона
05.11.2025, 14:240 Как устроить незабываемое свидание, рассказали псковичам 05.11.2025, 14:170 Алексей Севастьянов: Работа министерства молодежной политики вселяет оптимизм 05.11.2025, 14:080 «Коммунальный ликбез»: Законодательные новации в сфере обращения с ТКО 05.11.2025, 14:020 Большинство респондентов ПЛН не доверяет судебной системе
05.11.2025, 13:540 Псковская область поднялась на 60 место в рейтинге по ипотечным платежам 05.11.2025, 13:511 В Пскове женщина на Toyota Camry повредила две припаркованные машины. ФОТО 05.11.2025, 13:490 Королевами полуфинала «Мисс и Миссис Псков» стали Полина Павлова и Светлана Жилкина 05.11.2025, 13:370 Алексей Севастьянов: Каждый желающий может отправить свои предложения по бюджету онлайн
05.11.2025, 13:310 ИТ-холдинг Т1: В России не хватает 10 тысяч специалистов в области ИИ 05.11.2025, 13:290 Боксер из Пскова стал двухкратным чемпионом турнира в Череповце 05.11.2025, 13:220 Михаил Ведерников: День работника суда мы отмечаем в этом году впервые 05.11.2025, 13:110 В Пскове прошла очередная встреча проекта «Без галстуков»
05.11.2025, 13:080 Школьник из Красногородска стал победителем национального чемпионата «Абилимпикс» 05.11.2025, 13:021 Стали известны подробности пожара с 12-ю погибшими собаками на улице Шоссейной в Пскове 05.11.2025, 12:530 Россиян предупредили о возможных штрафах за содержание свиней в квартире 05.11.2025, 12:490 Короткое замыкание проводки стало причиной возгорания ВАЗа в Великих Луках
05.11.2025, 12:441 «Дневной дозор»: Разгрузит ли Северный обход дороги Пскова? 05.11.2025, 12:410 Более тысячи правонарушений на дорогах пресекли сотрудники псковской ГАИ за неделю 05.11.2025, 12:390 Кабель в трансформаторной подстанции горел в Пскове на выходных 05.11.2025, 12:300 «Лунный ландшафт» во дворах Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
05.11.2025, 12:250 Безработные россияне стали рекордно быстро находить работу 05.11.2025, 12:170 До +12 градусов и облачность прогнозируют в Псковской области 6 ноября 05.11.2025, 12:050 Прицеп горел на улице Мелиораторов в Печорах 05.11.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Севастьяновым
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru