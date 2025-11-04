Общество

Юрий Бурлин: Есть хороший инструмент — это ТОС

Для жителей, которые решили объединиться и благоустроить территорию вокруг себя, есть хороший инструмент — это территориальное общественное самоуправление. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я приветствую такую возможность, чтобы люди могли самостоятельно решать, что можно сделать со своим двором и со своим домом», - сказал Юрий Бурлин.

Депутат отметил, что в его округе в среднем один проект ТОС обходится от пятисот тысяч до миллиона рублей, бывает даже больше. «Чем-то большим похвастаться не могу, но есть показательный ТОС на Октябрьском, 30. У людей очень многое сделано: площадка и козырьки, много что связано с домом», - пояснил он.

Юрий Бурлин уточнил, что также у него в округе есть детские площадки, шлагбаумы, камеры видеонаблюдения, установленные с помощью ТОС.