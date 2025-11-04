Общество

Псковский облсовпроф обсудил сотрудничество в области образования с Брестом

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в видео-конференц-связи Псковской областной организации Общероссийского профсоюза образования с Брестской областной организацией Белорусского профессионального союза работников образования и науки Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете.

Фото: официальный сайт Псковского областного совета профессиональных союзов

Участники обсудили методы и подходы в работе в рамках систем социального партнёрства, коллективно-договорного регулирования, правовой защиты, охраны труда и молодёжной политики.

«В рамках союзного государства, по линии межрегионального сотрудничества у нас действует целый ряд договоров и соглашений, мы реализуем совместные проекты в области туризма, патриотического воспитания молодёжи с родственными профсоюзами из Республики Беларусь. Наша задача — поддерживать и развивать наши профессиональные связи, максимально двигаться по пути интеграции во всех сферах во благо людей труда», — подчеркнул Игорь Иванов.