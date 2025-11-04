Общество

Судьям Псковской области вручили служебные удостоверения, подписанные президентом РФ

В Псковском областном суде состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника суда, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков вручил служебные удостоверения, подписанные президентом Российской Федерации, судьям региона: заместителю председателя Псковского городского суда области Людмиле Лукьяновой; судье Гдовского районного суда Псковской области Светлане Самсоновой; судье Псковского районного суда Александру Николаеву.



Также Александр Хлопков поздравил коллектив Псковского областного суда с профессиональным праздником и пожелал дальнейших успехов в служебной деятельности.



* Судьи были назначены на должности указом президента Российской Федерации от 6 октября 2025 года № 706 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».