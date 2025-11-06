Псковcкая обл.
Общество

Сергей Вострецов: Мигранты не должны демпинговать зарплаты

06.11.2025 13:11|ПсковКомментариев: 0

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд) выступило с инициативой по расширению квот на привлечение иностранных специалистов в 2026 году. Свое мнение по этому вопросу высказал глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Это предложение направлено на решение острой проблемы дефицита кадров в ключевых отраслях экономики, где отечественные работники не всегда могут покрыть потребности рынка труда. В условиях демографических вызовов и роста нагрузки на предприятия инициатива может стать важным инструментом для поддержания производительности и конкурентоспособности российской промышленности.

Россия сталкивается с хроническим недостатком квалифицированных кадров в таких секторах, как строительство, сельское хозяйство, IT и производство. По данным Росстата, в 2025 году объем вакансий превысил два миллиона позиций, в то время как уровень безработицы опустился ниже на 3%. Это создает риски для реализации национальных проектов и планов импортозамещения. Минтруд подчеркивает, что увеличение квот позволит работодателям оперативно закрывать пробелы, не прибегая к радикальным мерам вроде сокращения объемов производства. 

Официальное предложение ведомства предусматривает рост квоты на 15–20% по сравнению с 2025 годом. Конкретные цифры будут зависеть от итогов межведомственных консультаций и утверждения правительством РФ. «Мы предлагаем дифференцированный подход: больше квот для регионов с высоким спросом на труд, таких как Москва, Санкт-Петербург и Дальний Восток, но с обязательным учетом миграционных рисков», — отмечается в документе. Это включает усиление контроля за соблюдением трудовых прав мигрантов и их интеграцией в российское общество.

Согласно проекту приказа Минтруда, квоты будут распределяться по отраслям и регионам на основе данных о дефиците. Например:
в строительстве ожидается рост на 25%, чтобы ускорить реализацию инфраструктурных проектов. В IT-сфере — на 10%, с акцентом на специалистов из стран ЕАЭС. Общий лимит на привлечение высококвалифицированных иностранных работников может быть увеличен до 200 тысяч человек.

Ведомство подчеркивает, что инициатива не отменяет приоритет отечественным кадрам: работодатели обязаны сначала размещать вакансии в российской службе занятости. Кроме того, предлагается ввести дополнительные стимулы для иностранных работников, такие как упрощенная процедура получения разрешений на работу и социальные гарантии на уровне Трудового кодекса РФ.

Предложение Минтруда вызвало оживленные дискуссии в профсоюзном движении. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов выразил поддержку инициативе, но с важными оговорками: «Увеличение квот на иностранных работников — это необходимая мера в условиях кадрового голода, которая поможет российским предприятиям не терять темпы развития. Однако мы настаиваем на строгом контроле: мигранты не должны демпинговать зарплаты и подрывать права наших граждан. СОЦПРОФ будет активно участвовать в обсуждении, чтобы квоты способствовали не только притоку сил, но и созданию новых рабочих мест для россиян через программы переобучения. Только так мы сохраним социальную справедливость и стабильность на рынке труда».

Эксперты СОЦПРОФ подчеркивают, что без профсоюзного надзора инициатива рискует усугубить неравенство.  

«Мы видим в этом шанс для диалога между властью, бизнесом и работниками», — добавляют представители профсоюзов. 

В целом инициатива отражает прагматичный подход к вызовам современности: Россия нуждается в квалифицированных руках, но без ущерба для своих граждан. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0

 

 
