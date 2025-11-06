Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня для вас его проведут Александр Савенко, Константин Калиниченко и Олег Добрынин.
Главные темы:
- Где взять людей? В регионе острая нехватка учителей, врачей, рабочих и даже чиновников с депутатами;
- Цензура в кино, театре и литературе. Есть ли границы мракобесия? Или скоро запретят уже умерших авторов: Довлатова, Войновича, Солженицына?
- Общественное обсуждение бюджета — оксюморон и анахронизм или элемент общественного контроля?
