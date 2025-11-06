Общество

Эксперт назвал причины роста тарифов на связь в 2026 году

Согласно недавнему исследованию Telecom Daily, Россия готовится к значительному изменению на рынке телекоммуникаций. Практически все операторы связи в стране планируют повысить тарифы в 2026 году. Как рассказала Юлия Шайхразеева, преподаватель РЭУ им. Плеханова и эксперт в сфере экономики, это нововведение связано с несколькими факторами, включая рост затрат на оборудование и изменение поведения пользователей.

Согласно данным, обнародованным Telecom Daily, 96% телеком-компаний в России намерены произвести рост тарифов в свои услуги. Особенно сильно ожидается повышение цен для комплексных пакетов, которые включают мобильную связь и домашний интернет. Около 48% операторов планируют увеличить стоимость своих предложений на 5-10%, в то время как 16% компаний собираются поднять цены более чем на 10%.

Увеличение затрат: одной из ведущих причин, по мнению Юлии Шайхразеевой, является постоянный рост затрат на оборудование и электроэнергию. Новые технологии требуют больших вложений, и, соответственно, операторам необходимо компенсировать эти расходы за счет повышения тарифов.

Развитие сетей: развитие сетевой инфраструктуры также требует значительных инвестиций. Особенно это касается внедрения новых стандартов связи, таких как 5G, которые требуют от операторов значительных финансовых вложений.

Поведение абонентов: Юлия Шайхразеева подчеркивает, что изменение поведения пользователей после введения ограничений на звонки через иностранные мессенджеры также играет свою роль. С ростом использования мобильных приложений для связи операторы начинают пересматривать свои бизнес-модели и корректировать тарифные планы.

«Ожидаемая волна повышения тарифов — это предсказуемое событие, учитывая растущие затраты на инфраструктуру и изменение поведения абонентов. Мы увидим минимум 5-10% повышения цен на комплексные тарифы, поскольку операторы стремятся оставаться конкурентоспособными на рынке», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, Шайхразеева добавила, что большинство операторов будут вынуждены искать новые пути оптимизации расходов, чтобы сбалансировать свои финансовые показатели, не теряя при этом абонентов, пишет RuNews24.ru.

Таким образом, предстоящие изменения в тарифах на связь в 2026 году могут стать значительным ударом для потребителей, однако они также являются логическим ответом на текущие экономические условия и технические вызовы. Комментарии Юлии Шайхразеевой помогают лучше понять причины и последствия этого шаг, что может быть полезно как для абонентов, так и для самих операторов в планировании будущих стратегий. Остается открытым вопрос, как абоненты отреагируют на повышение цен и какие меры будут предприняты операторами для удержания клиентской базы в условиях конкурентной среды.