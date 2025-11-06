Эксперт назвал причины роста тарифов на связь в 2026 году

Согласно недавнему исследованию Telecom Daily, Россия готовится к значительному изменению на рынке телекоммуникаций. Практически все операторы связи в стране планируют повысить тарифы в 2026 году. Как рассказала Юлия Шайхразеева, преподаватель РЭУ им. Плеханова и эксперт в сфере экономики, это нововведение связано с несколькими факторами, включая рост затрат на оборудование и изменение поведения пользователей.
Согласно данным, обнародованным Telecom Daily, 96% телеком-компаний в России намерены произвести рост тарифов в свои услуги. Особенно сильно ожидается повышение цен для комплексных пакетов, которые включают мобильную связь и домашний интернет. Около 48% операторов планируют увеличить стоимость своих предложений на 5-10%, в то время как 16% компаний собираются поднять цены более чем на 10%.
Кроме того, Шайхразеева добавила, что большинство операторов будут вынуждены искать новые пути оптимизации расходов, чтобы сбалансировать свои финансовые показатели, не теряя при этом абонентов, пишет RuNews24.ru.
Таким образом, предстоящие изменения в тарифах на связь в 2026 году могут стать значительным ударом для потребителей, однако они также являются логическим ответом на текущие экономические условия и технические вызовы. Комментарии Юлии Шайхразеевой помогают лучше понять причины и последствия этого шаг, что может быть полезно как для абонентов, так и для самих операторов в планировании будущих стратегий. Остается открытым вопрос, как абоненты отреагируют на повышение цен и какие меры будут предприняты операторами для удержания клиентской базы в условиях конкурентной среды.