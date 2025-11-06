Общество

ИИ взрослеет вместе со своими пользователями — аналитики

Нейросети перестают быть исключительно «игрушкой молодёжи» и активно входят в повседневную жизнь широкого круга россиян. Так, интерес к искусственному интеллекту резко вырос среди жителей Пскова старше 55 лет. Согласно исследованию «МегаФона», основанному на обезличенных данных, за девять месяцев 2025 года количество таких пользователей увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Фото здесь и далее: «МегаФон»

Специалисты оператора проанализировали интернет-трафик на популярные нейросети, доступные как через браузер, так и через мобильные приложения. Общее число псковских пользователей, которые применяют ИИ в быту или работе, с января по сентябрь 2025 года выросло на 108% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В Пскове особенно активно осваивает нейросети старшее поколение (55+): число таких пользователей выросло в три раза.

Второй по темпу роста группой стали молодые люди от 14 до 24 лет — их в два раза больше, чем годом ранее.

Жители Пскова стали больше расходовать мобильный интернет на работу с нейросетями: трафик на ИИ-сервисы вырос в восемь раз относительно 9 месяцев 2024 года. Особенно активно пользователи интересовались искусственным интеллектом летом — более 69% всего объема трафика на такие площадки пришлось на июль-август.

Основную часть аудитории (67% посетителей) ИИ по-прежнему составляют жители Пскова от 25 до 44 лет, при этом большинство из них — мужчины (около 71%).

Самым популярным инструментом остаётся ChatGPT. На втором месте — GigaChat, а замыкает тройку лидеров Qwen. Также кратно вырос интерес к нейроредакторам для создания видео — трафик на них увеличился почти в три раза. В то же время жители Пскова стали заметно реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на соответствующие ресурсы упал на 87%.

Больше всего пользователей ИИ по-прежнему сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако самые высокие темпы роста интереса к нейросетям зафиксированы в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Калмыкии.