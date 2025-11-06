Общество

В России предложили обязать мужчин оплачивать работу домохозяек

Практикующий психолог, политический консультант и общественный деятель Александра Миллер 6 ноября предложила на законодательном уровне обязать мужчин оплачивать домашнюю работу женщин.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Александра Миллер пояснила, что в настоящее время тренд на равноправие и партнерство набирает популярность. Она отметила, что в случаях, когда женщина вынуждена выполнять домашние дела, отказываясь от возможности работать, мужчина обязан выплачивать ей ежемесячную зарплату, тем самым компенсируя ее вклад в быт, пишут «Известия».

«Это справедливая компенсация за труд и признание того, что карьера мужчины, его спокойствие и его успех построены в том числе на бесплатном труде женщины, которая обеспечила ему надежный тыл. Кроме того, эта мера обеспечила бы женщинам финансовую безопасность: из просительницы она превратилась бы в партнера с собственной денежной опорой», — заявила эксперт в беседе «Абзацем».

По мнению Миллер, законодательно закрепленная обязанность супруга выплачивать жене деньги за работу по дому дала бы женщинам финансовую независимость и укрепила бы семейные отношения.