В России предложили обязать мужчин оплачивать работу домохозяек

Практикующий психолог, политический консультант и общественный деятель Александра Миллер 6 ноября предложила на законодательном уровне обязать мужчин оплачивать домашнюю работу женщин.
Изображение: нейросеть «Шедеврум»
Александра Миллер пояснила, что в настоящее время тренд на равноправие и партнерство набирает популярность. Она отметила, что в случаях, когда женщина вынуждена выполнять домашние дела, отказываясь от возможности работать, мужчина обязан выплачивать ей ежемесячную зарплату, тем самым компенсируя ее вклад в быт, пишут «Известия».
По мнению Миллер, законодательно закрепленная обязанность супруга выплачивать жене деньги за работу по дому дала бы женщинам финансовую независимость и укрепила бы семейные отношения.