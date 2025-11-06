Общество

Спортивная инфраструктура Псковского района пополнилась тремя воркаут-площадками

Спортивная инфраструктура Псковского района пополнилась тремя воркаут-площадками, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В этом сезоне оборудование установлено в населенных пунктах Верхолино (у школы), Новая Гоголевка, Черёха.

«Отмечу, первые воркаут-площадки с необходимым набором элементов появились в нашем муниципалитете в 2019 году в Писковичах, Голубово, Быстрецово, Середке, Кирово, Крипецкое и на острове Залита. В 2020 году были установлены еще пять площадок: в Торошино, Подборовье-3, Верхолино, Дуброво и Неелово. В 2021 году подобная инфраструктура для занятий спортом была создана в деревнях Ершово и Богданово, в 2022 году – в Тямше и Черёхе. В Спасовщине, Неелово и Карамышево – в 2023 году. В 2024 году воркаут-площадки появились в деревнях Соловьи, Обижа, Знаменка и Адворицы», - сказала Наталья Федорова.

Таким образом, за семилетний период по этому направлению в районе установлены 26 воркаут-площадок. Со времени запрос от населения на этот вид спортивной инфраструктуры не снижается. В планах – продолжать движение в этом направлении.