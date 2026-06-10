Второй этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу сезона-2026 пройдёт 13 июня

Второй этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу сезона-2026, открытое первенство по кроссу на призы национального парка «Себежский» пройдут 13 июня в Себеже, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2007-2017 годов рождения и младше, а также мужчины и женщины 1975-2006 годов рождения и старше. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 1, 2, 3 и 4 километра.

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами. Победители и призеры возрастных групп 2017 года рождения и младше, 2015-2016 и 2013-2014 годов рождения, а также победители остальных возрастных групп поощряются призами национального парка «Себежский».