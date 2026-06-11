Псковский велосипедист проехал более шести тысяч километров пути до Владивостока

Пскович Дмитрий Жуков проехал уже более шести тысяч километров в своем велопутешествии из Пскова во Владивосток, сообщил путешественник в своей группе «Велик и рюкзак» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Дмитрий Жуков / «ВКонтакте»

Прошел 42-й день велопутешествия из Пскова во Владивосток, путешественник доехал до Иркутска. «Ночью моросил дождик. Быстрые сборы под пение комаров, и вот уже выбираюсь на дорогу под накрапывающий дождь. Дорога хорошая. Мало подъемов. Душно. В Иркутск въехал также под дождик. Да что там скрывать, и по городу мотался под морось. Город понравился. Прочерчена зеленая линия, по которой протянулись большинство интересных объектов. Пофоткал, поснимал и отправился в гости. Сегодня самый короткий день за путешествие. Но это нестрашно. Все идет по плану», — комментирует Дмитрий Жуков.

За один день велосипедист проехал 74 километра, за все свое путешествие — 6022 километра.

«Надеюсь на встречи с велосипедистами и не только по всему маршруту. Буду рад, если кто-то гостеприимно предложит ночевку. Не откажусь от любой поддержки с вашей стороны. Путь дальний. Бюджет ограниченный», — добавляет Дмитрий Жуков.

Напомним, пскович отправился в путешествие во Владивосток на велосипеде 30 апреля.