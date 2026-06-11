Как превратить массовые спортивные события в тренд на ЗОЖ среди молодежи, обсудили в Пскове

Партнёрство бизнеса и органов молодёжной политики способно превратить массовые спортивные события в устойчивый тренд для молодёжи и продвигать здоровый образ жизни. Таким мнением поделились в сообществе Псковского областного отделения «Деловой России» в социальной сети «ВКонтакте» по итогу круглого стола.

Фото здесь и далее: региональное представительство общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Эксперты обсудили эту тему на круглом столе, который прошёл в офисе регионального отделения «Деловой России» на Октябрьском проспекте, 22. На площадке встретились представители бизнеса, спорта и органов молодёжной политики. Организаторы обозначили тему встречи: «Партнерство бизнеса и органов молодёжной политики: как через велопарад и иные массовые спортивные мероприятия продвигать ЗОЖ у молодёжи».

Участники круглого стола выделили несколько ключевых направлений работы. Представители «Деловой России» подчеркнули, что городские велопарады ставят перед организаторами глобальные цели и формируют здоровую, активную и сплочённую городскую среду, а не просто предлагают жителям «покататься в выходной день».

Эксперты обратили внимание на важность геймификации: современные системы наград, интерактивные приложения и игровые элементы помогают удерживать интерес молодёжи к спорту, поскольку шаблонные лозунги новое поколение не привлекают.

Участники встречи также обсудили и развитие инфраструктуры. Представители бизнеса и спорта отметили, что Пскову необходимо развивать городские велодорожки и парковки, чтобы город соответствовал запросам велосипедистов.

Отдельным трендом круглый стол выделил велоэкскурсии. Велопутешествия по историческому Пскову и его окрестностям сочетают здоровый образ жизни, просвещение и создание контента для социальных сетей, что отвечает росту внутреннего туризма, пояснили эксперты.

«Бизнес как главный катализатор. Без поддержки предпринимателей крупные спортивные проекты не взлетят. «Деловая Россия» уверена: инвестиции бизнеса в молодежный спорт — это инвестиции в здоровое будущее нашего кадрового и экономического потенциала», - заявили в псковской «Деловой России».

Организаторы подвели итог встречи: «Круглый стол показал главное: и у города, и у бизнеса, и у молодежных лидеров горят глаза. Велопарад задал отличный темп, и теперь задача — превратить этот импульс в постоянные, качественные проекты». В отделении также добавили: «Псковское отделение «Деловая Россия» продолжит выступать платформой, где рождаются такие важные для города смыслы и партнерства».