Общество

Авито: В сентябре-октябре количество сделок в сфере грузоперевозок выросло на 20-25%

07.11.2025 14:01|ПсковКомментариев: 0

 

Конец года — это традиционно напряженный период для ритейла, который начинается с «Черной пятницы» и продолжается до новогодних праздников. Успех в этот период во многом зависит от подготовки. Руководитель категории «Транспортные услуги» в «Авито Услуги» Евгения Лазарева поделилась с Псковской Лентой Новостей рекомендациями для компаний, занимающихся логистикой в преддверии распродаж.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Готовиться нужно заранее

Пик продаж — это проверка на прочность для всей цепочки поставок. Несвоевременная отгрузка, перегруз складов и дефицит транспорта — типичные проблемы этого периода. Очереди при погрузке и разгрузке приводят к простоям, дополнительным затратам и, главное, потере времени, а значит, и клиентов.

Нужно учитывать, что и для транспортных компаний конец года — это тоже высокий сезон. Неопытные селлеры не всегда учитывают этот факт, откладывая решение вопроса на последний момент.

Компании, работающие системно, начинают подготовку задолго до ноября. Так, вопросы по транспортировке товаров из-за рубежа обычно планируются еще летом, чтобы товар к началу сезона был уже на складе. В октябре, как правило, активно проходит локальная подготовка. В это время склады должны переходить в режим приоритета отгрузки, а не приемки. Это позволит обеспечить минимально возможные сроки доставки. Готовые товарные позиции, заранее укомплектованные и упакованные, позволяют минимизировать сроки обработки заказов и повысить скорость доставки.

Ошибки, которые дорого обходятся

Продавцам очень важно понимать, что именно оперативность доставки является решающим фактором. Особо актуален этот вопрос во время новогодних распродаж, но и в «Черную пятницу» покупатели тоже хотят иметь возможность получить товар как можно быстрее. 

Одна из наиболее частых ошибок — игнорирование сезонного роста цен на перевозку и планирование бюджета исходя только из среднегодовых показателей. Осенью и зимой стоимость перевозок традиционно растет, и если не учесть сезонный фактор, итоговые затраты могут сильно превысить ожидания

Не менее распространенная проблема — слабая организация складской логистики. Медленная подготовка заказов к отгрузке влечет простои транспорта, штрафы за холостой пробег и необходимость срочного поиска новых автомобилей, что в условиях пикового сезона становится почти невозможным.

Надежность важнее цены

Именно поэтому нужно подойти к выбору перевозчика со всей ответственностью. Важно ориентироваться не только на стоимость, но и на репутацию и стабильность партнера. Самые дешевые предложения часто оказываются самыми рискованными — особенно в декабре, когда занятость транспортных компаний достигает максимума.

По данным платформы «Авито Услуги», в сентябре–октябре количество сделок в категориях, связанных с грузоперевозками, выросло на 20–25%. Это говорит о высоком спросе на фулфилмент и логистику при подготовке к сезону распродаж. При этом число исполнителей в этой сфере за тот же период увеличилось на 10% — многие стремятся воспользоваться высоким спросом.

Однако из-за конкуренции ставки перевозчиков растут медленнее, чем их реальные расходы. Это снижает маржинальность и может привести к отложенному росту цен к концу года.

Что ожидать от рынка

Рост тарифов в грузоперевозках начинается еще в мае–июне и к ноябрю достигает 20%. После сезона распродаж цены, как правило, продолжают расти. Дополнительным фактором давления на рынок в этом году может стать отмена патентного налогообложения в сфере грузоперевозок.

Кроме того, на фоне ожидаемого с января 2026 года повышения НДС можно ожидать дополнительный всплеск потребительского спроса и, как следствие, еще одного пика логистической нагрузки в конце этого года.

Главный вывод прост: грамотное планирование и работа на опережение позволяют не только минимизировать риски, но и повысить эффективность бизнеса. Ритейлерам и поставщикам услуг фулфилмента стоит рассматривать подготовку к сезону распродаж не как разовую кампанию, а как стратегическую задачу, где важна каждая деталь — от прогнозирования расходов до выбора надежных логистических партнеров.

Источник: Псковская Лента Новостей
